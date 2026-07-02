Así es la VDA, la carrera reina del Val d'Aran by UTMB 2026 que sale desde Vielha

Todo lo que ocurra durante la semana en Vielha tiene un punto de llegada común. La VDA, Torn dera Val d'Aran, es la distancia reina del HOKA Val d'Aran by UTMB 2026 y una de las pruebas de ultratrail más exigentes del calendario europeo. 163 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo con salida y llegada en Vielha, este viernes 3 de julio a las 16:00 horas desde el propio Ultra-Trail Village.

En términos de esfuerzo real, el equivalente a 263 kilómetros efectivos, con una media de 61 metros de desnivel por kilómetro recorrido. Los corredores tienen un máximo de 48 horas para completar el recorrido, y la previsión sitúa la llegada del primer hombre en torno a las 15:00 horas del sábado, después de aproximadamente 23 horas en movimiento.

El recorrido de la VDA / UTMB

Con 8 Running Stones y acceso directo al UTMB en las Finales de Chamonix, la VDA es el billete más valioso que se puede conseguir en suelo español para la gran cita alpina de agosto.

Marmissolle, el dorsal 1 que lo vale

En categoría masculina, el francés Beñat Marmissolle llega con el dorsal 1 y el índice más alto del campo: 903 puntos UTMB con el equipo Team Xiberoa. No es un número casual. Marmissolle ha demostrado en los últimos años una consistencia y una capacidad de sufrimiento en largas distancias que le convierten en el gran favorito, aunque en una carrera de 163 kilómetros el margen entre el papel y la montaña siempre es amplio.

Detrás de él, el argentino Santos Gabriel (861, Columbia Europe) y el francés Thibault Athané (850, Mount to Coast) son los aspirantes más directos al podio. España tiene representación de calidad en la segunda línea: Lluis Ruiz (852, La Sportiva), Francisco Rodríguez (832) y Rubén Diéguez (810, Fuga Mountain Club) son los nombres nacionales con más opciones de colar el pabellón español en la parte alta de la tabla.

También figuran en el campo el austríaco Florian Grasel (827, BDA Trail Team), el británico Andy Fior Berry (824, INDVB) y el polinésico Delbi Villa Góngora (816), que aportan la dimensión verdaderamente global de una carrera donde caben 91 países.

Aroa Sio, la gran apuesta española

En categoría femenina, la española Aroa Sio (754, CRAFT) llega como una de las dos grandes favoritas junto a la polaca Katarzyna Dombrowska (762, ON Trail Team). Sio conoce bien este tipo de exigencia y el entorno pirenaico, y su presencia en la VDA es la mejor noticia posible para el trail español en la distancia reina.

Aroa Sío, en una foto de archivo / Miguel Rua

La eslovaca Lenka Polackova (716) y la francesa Claire Bannwarth (702) completan el top esperado, con la japonesa Yukiko Sawada (648, La Sportiva) y la boliviana Elisabeth Rios (660) añadiendo una dimensión intercontinental que refleja el alcance global del evento.

La previsión meteorológica juega a favor de los corredores. El viernes de salida apunta a 20°C en el valle y solo un 5% de probabilidad de lluvia, las mejores condiciones de toda la semana. El sábado, con la carrera en pleno desarrollo y los líderes aproximándose a meta, la previsión sube a 21°C con un 15% de posibilidad de lluvia en la zona alta de Baqueira, lo que puede añadir algo de morbo en las últimas horas de la prueba.

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La ceremonia de premios de la VDA se celebrará el domingo 5 de julio a las 12:30h en el escenario principal del Ultra-Trail Village, junto a la CDH y la EXP. Para entonces, algunos de los corredores llevarán más de 30 horas en pie. Y aun así, cruzar esa meta lo cambia todo.