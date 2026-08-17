Vassilios Vassiliou, profesor clínico: "La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, y subir escaleras podría salvar vidas"

Una de las principales complicaciones a las que aluden las personas que no hacen ejercicio es la falta de tiempo disponible, pues la rutina no les permite integrar un bloque en donde dispongan del esfuerzo necesario para realizar actividades físicas.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich (Reino Unido) revela que una actividad tan cotidiana como subir escaleras de forma regular podría reducir significativamente el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

De acuerdo con el estudio, en comparación con las personas que no suben escaleras con frecuencia, aquellas que sí lo hacen regularmente tienen un 39% menos de probabilidades de morir por problemas relacionados con el corazón y un 24% menos de probabilidades de morir por cualquier causa en general.

Más de 500 millones de personas en el mundo conviven con enfermedades cardiovasculares y esta sigue siendo la primera causa de muerte en España. La medida más importante para prevenir este tipo de enfermedades es lo que se conoce como prevención primaria. a doctor in a blue uniform looks at a cardiogram close-up on a gray background / R.E.

Asimismo, subir escaleras reduce las probabilidades de que una persona desarrolle afecciones cardiovasculares graves como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencias cardíacas.

La totalidad de la investigación está avalada por el profesor Vassilios Vassiliou, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA, quien declaró que "la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, con casos que casi se duplicaron entre 1990 y 2019".

Asimismo, añadió: "Pero es en gran medida prevenible a través de un estilo de vida saludable, que incluye actividad física regular, una dieta saludable para el corazón, no fumar, mantener un peso saludable y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes".

El objetivo de la experimentación radica en tener conciencia de cómo actividades cotidianas, normalmente pasadas por alto, pueden ser fácilmente incorporadas en la rutina, buscando comprender de qué forma pueden "tener un potencial para salvar vidas".

Pareja corriendo escaleras arriba en un entorno urbano, vista trasera / Sport

Por otro lado, cabe destacar que la investigación se realizó a través de la revisión de casi 1.900 estudios y el análisis de más de 450.000 participantes en nueve estudios de alta calidad con un período de seguimiento medio de 14 años, lo que llevó a encontrar "una asociación consistente entre subir escaleras y un menor riesgo de muerte cardiovascular y mortalidad general", según Sophie Paddock, también de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA y residente de cardiología en el NNUH.

"Es una buena opción para quienes no disponen de mucho tiempo o tienen poco acceso para hacer ejercicio. Incluso breves periodos de actividad física tienen efectos beneficiosos para la salud, y subir escaleras durante cortos periodos debería ser un objetivo alcanzable para integrar en la rutina diaria", agregó.

"Algunos de los estudios que vimos mostraron que cuantas más escaleras se subían, mayores eran los beneficios para la salud. Pero incluso pequeños cambios tuvieron un impacto medible", sentenció.

Los problemas cardiovasculares son de las amenazas más latentes para las personas mayores / Diario Enfermero

Así, pues, cabe destacar que aún no se ha encontrado una "dosis óptima" respecto a la cantidad de escalones subidos que proveen un impacto sensible sobre la salud, pero la investigación concluye hacia una innegable influencia positiva que vale la pena integrar conscientemente en la rutina.

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Incluso breves ráfagas de actividad física son capaces de generar beneficios significativos para la salud, y aunque subir escaleras puede que no sea una posibilidad para todos, es un ejemplo excelente de cómo se puede buscar la forma de tener hábitos más saludables sin cambiar por completo la actividad diaria.