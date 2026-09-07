Vanesa Sánchez, profesora de yoga: "El yoga aporta muchos beneficios de forma individual a quien lo practica y tanto físico como mental. Combate el estrés que ya es uno de los principales causantes de enfermedades"

Muchos expertos en salud aseguran que hacer ejercicio consta como uno de los ejes cruciales en la vida de cualquiera que desee cambiar de hábitos para prevenir enfermedades a futuro. No obstante, algunos especialistas se decantan más por unas disciplinas que otras, tal y como ocurre con el caso de Vanesa Sánchez.

La experta en yoga defiende su campo en una reciente entrevista para 'Telva' donde especifica que los beneficios del mismo van mucho más allá de lo establecido a nivel cotidiano. En este sentido, asegura que no se trata de una disciplina únicamente destinada a combatir el estrés, sino que cuenta con ciertas ventajas colaterales de las que nadie habla normalmente.

Vanesa Sánchez, experta en yoga / _calmayalma_

¿Qué beneficios para la salud aporta el yoga?

Muchos estudios demuestran que el yoga es una disciplina capaz de corregir la postura y evitar así futuras dolencias relacionadas con la misma. Algo que, según Vanesa Sánchez, va más allá de los ejercicios físicos como tal: "El yoga no es solo posturas. Es una forma de habitar tu cuerpo, de estar presente en tu vida".

De ahí se desprende ese beneficio central que muchos asocian al hecho de practicar yoga, el cual tiene que ver con adquirir herramientas con las que combatir el estrés de la vida cotidiana: "Esa hora que estás en clase y aprendes a parar, a respirar, a escucharte, luego lo puedes trasladar a tu día a día", comentaba la experta.

Según Vanesa Sánchez, esto es algo esencial a causa de la velocidad a la que vivimos actualmente; algo que posee un impacto negativo en ciertos aspectos esenciales para la salud como la higiene del sueño. En este sentido, la experta asegura que hoy en día "no descansamos y estamos activos todo el día".

Una situación que impide "llegar a la noche y desconectar para dormir bien". Y es que, según la experta, el yoga es una disciplina muy útil para "bajar revoluciones" con el objetivo de llegar a la noche en un estado de calma. Algo que se consigue, entre otras cosas, gracias a sus diversas técnicas de respiración.

No obstante y tal y como mencionábamos antes, el yoga puede ser muy útil en otros aspectos de la vida como, por ejemplo, ganar fuerza sin necesidad de acudir a un gimnasio; siendo una buena alternativa a los ya conocidos ejercicios con pesas que pueden tener un impacto negativo en nuestro cuerpo si no sabemos cómo llevarlos a cabo correctamente.

Vanesa Sánchez, profesora de yoga / _calmayalma_

En este sentido, el yoga es considerada como una disciplina compuesta por técnicas de bajo impacto, lo cual implica que es menos probable que nuestro cuerpo sufra lesiones a la hora de practicarlo y, por tanto, las zonas más sensibles del mismo (como las articulaciones) no se resientan a largo plazo.

Esto haría que el yoga actuase como una especie de "medicina preventiva", concepto que la propia Vanesa Sánchez mencionaba durante la entrevista para hacer alusión a que el yoga no solo ayuda cuando hay dolor físico o emocional, evita que lleguemos a esos extremos.