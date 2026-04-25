Vanesa Sánchez, profesora de yoga: "Muchas veces sostenemos más peso del que podemos levantar con mancuernas"

El estilo de vida moderno mantiene un ritmo acelerado, reduciendo el tiempo de descanso. Esta rutina diaria, marcada por la inmediatez, tiene un impacto en la salud física y mental de las personas.

En este sentido, el yoga es una actividad física que permite controlar la respiración y la mente. Además, este ejercicio aumenta la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la movilidad, mejorando la postura.

Vanesa Sánchez, profesora de yoga, explicó a la revista Telva los beneficios de esta disciplina para el bienestar y la longevidad. Para la experta, todo comenzó con su primera clase de yoga, hace más de dos décadas.

"Recuerdo salir de aquella sala con una sensación de paz que no había sentido en años. Algo en mí hizo clic", recuerda Sánchez. Actualmente, Vanesa es la fundadora del centro de yoga 'Calma y Alma'.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

"Esta disciplina me ha regalado dos cosas: una es la respiración y otra, el silencio. Creo que es supernecesario para esta sociedad el silencio. No paramos, pero tampoco escuchamos: ni a la gente de alrededor ni lo que está sucediendo fuera ni, tampoco, a nosotros mismos", señala al citado medio.

Para la especialista, el yoga es una herramienta para combatir el ritmo de vida acelerado. "Nos ayuda a encontrar la calma y la quietud. No sabemos qué es eso. No descansamos. Estamos activos todo el día y luego pretendemos que al llegar la noche desconectamos y durmamos bien como por arte de magia".

Además, este ejercicio permite fortalecer al cuerpo mientras la mente descansa. "Tengo alumnos que están hartos de hacer brazos en el gimnasio que dicen que no pueden terminar la clase porque no tienen fuerza en los brazos", asegura a Telva.

La mayoría de las posturas de yoga requieren esfuerzo y control del peso corporal: "Muchas veces sostenemos más peso del que podemos levantar con mancuernas en el gimnasio", explica Sánchez.