Vanesa Sánchez, profesora de yoga: "No se trata de desconectar, sino de conectar mejor con lo importante para reducir el estrés"

¿Por qué practicamos yoga? ¿Cuál es el verdadero beneficio de esta disciplina? No, no consiste solo en hacer posturas o trabajar la flexibilidad. La profesora Vanesa Sánchez explica todo lo que puede aportar.

En primer lugar, una de las principales utilidades del yoga, según destaca la instructora, consiste en ayudar a reducir el estrés y bajar revoluciones en el día a día, algo que también puede favorecer el descanso nocturno.

Además, el yoga es una disciplina que no exige contar de antemano con aptitudes físicas como una gran flexibilidad para comenzar. Cada persona puede empezar a practicar yoga por un motivo distinto y, poco a poco, notará cómo su cuerpo se va adaptando a ello.

Una imagen de Vanesa Sánchez, profesora de yoga / vanesa sanchez

Por eso es importante tener en cuenta que el yoga es también lo que se considera una disciplina de fuerza. Algunas posturas requieren sostener una parte importante del propio peso corporal, por lo que el yoga también puede suponer un trabajo de fuerza considerable.

Dicho esto, lo que Vanesa asegura también es que quienes practican yoga, también pueden notar una mejora progresiva de la postura corporal, así como una reducción de las tensiones acumuladas.

Esto se debe en parte a que el yoga ayuda mucho a mejorar la respiración. La instructora considera que muchas personas han perdido una respiración 'natural' a causa del frenético ritmo de vida del día a día, y el yoga puede ayudar a recuperar una respiración más consciente.

Vanesa Sánchez, profesora de yoga / vanesa sanchez

De ahí deriva también lo que Vanesa define como la función ‘preventiva’ del yoga, la cual consiste en aprender a reconocer determinadas tensiones antes de que terminen generando mayores molestias para nuestro cuerpo.

Precisamente por eso Vanesa considera que el yoga debería formar parte también de la educación. Al fin y al cabo, los niños y adolescentes también están expuestos desde edades tempranas a ritmos de vida acelerados. Y el yoga puede ayudarles a entender y gestionar esas sensaciones.

Una postura de Yoga en el trabajo / archivo

Por algo la profesora de yoga hace mucho hincapié en el factor mental del yoga. Asegura que ayuda mucho a conectar mejor con uno mismo, lo que considera que acaba siendo más útil que simplemente desconectar de los problemas del día a día.

En última instancia, Vanesa concluye que por todas las razones que ha mencionado, considera que en el caso de ciertas personas el yoga puede ser una práctica que acabe teniendo un impacto más positivo que, por ejemplo, hacer cardio.

En definitiva, para quienes busquen una actividad adaptable a distintos niveles y que combine trabajo físico con un componente de relajación y atención mental, Vanesa considera que el yoga puede ser una alternativa especialmente interesante.