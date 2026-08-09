Vanesa Lorenzo (49 años): "Desde pequeñita empecé con danza clásica, en Nueva York encontré el yoga, empecé a hacer running y combinaba fitness con yoga. Cuando conocí a mi chico, me introdujeron en pilates"

Vanesa Lorenzo (Badalona, 1977) es una de las modelos más conocidas de nuestro país. La catalana ha desfilado en las principales pasarelas del mundo para diseñadores como Laura Biagiotti, Lolita Lempicka y Bluemarine. Además, ha sido la imagen de marcas como Armani, Dior, L'Oréal, Pantene o Yves Saint-Lauren.

Durante su trayectoria profesional, Lorenzo ha aparecido en la portada de algunas de las revistas de moda más populares como Elle, Vogue y Cosmopolitan. De hecho, también ha aparecido en la revista deportiva Sports Illustrated.

Actualmente, la modelo está retirada de la primera línea. No obstante, se dedica a otras actividades del mundo de la moda, como su propia marca. Fuera de la industria, Vanesa ha escrito y publicado dos libros: 'Yoga, un estilo de vida' (2016) y 'Crecer juntos' (2021). Al respecto de su primera obra, la empresaria practica esta disciplina desde los 20 años.

Carles Puyol y Vanesa Lorenzo / Instagram

Esta semana, la diseñadora fue entrevistada en el Diario Sport con motivo del lanzamiento de OMA, su plataforma de bienestar consciente. Durante la conversación, Vanesa Lorenzo explicó cómo el deporte ha sido parte fundamental de su carrera y su vida personal.

"Para mí el deporte es clave. No puedo vivir sin movilidad, porque hay muchas disciplinas, y conforme van pasando años, pruebas una, la dejas, pruebas otra, pero siempre he estado presente el movimiento", detalla la profesional. En este sentido, su relación con el deporte ha estado en constante evolución hasta el día de hoy.

"Yo desde pequeñita empecé con danza clásica, en Nueva York, encontré el yoga, empecé a hacer running también durante una época, cuando llegué a Nueva York combinaba fitness con yoga. Más tarde, cuando conocí a mi chico, me introdujeron en Pilates, con lo cual sí que ha estado muy presente desde siempre, y no solo yo encuentro que es un beneficio físico, sino también, por supuesto, mental", reconoce la emprendedora.

VANESA LORENZO / .

Acerca de esto, Vanesa Lorenzo ha recordado cómo descubrió el yoga y el impacto que tuvo esta disciplina en su estilo de vida: "Me despertó sensaciones similares a las que sentía haciendo danza clásica de pequeña, esa conexión con el cuerpo. Aunque era una práctica física, entendí que había algo mucho más profundo en las asanas, y sentí mucha curiosidad por conocer su filosofía. Empecé a leer, a indagar y a practicar muchísimo en Nueva York, en Jivamukti, un centro que hoy sigue formando profesores de yoga por todo el mundo".

A su vez, considera que la familia ha sido clave para mantener una trayectoria profesional longeva y de éxito. "Yo diría que, más que el deporte, lo que me dio una base sólida y una buena salud mental fue el acompañamiento familiar. Sentirte seguro dentro de un núcleo familiar te da estabilidad y te recuerda que no estás solo", reflexiona la actriz.