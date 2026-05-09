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YOGA

Valerie Lucas, profesora de yoga: "Los desequilibrios musculares, la mala postura, el sedentarismo o las lesiones se manifestarán en las caderas"

La instructora comparte los mejores movimientos para relajar los músculos y aliviar la rigidez de las caderas

Una clase de Yoga

Una clase de Yoga / FREEPIK.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La rigidez en las caderases una de las molestias más comunes entre las personas sedentarias. Al permanecer más tiempo sentado, acumulas tensión y estrés en esta parte del cuerpo, provocando dolores en la zona lumbar y espalda baja.

Por este motivo, la profesora de yoga Valerie Lucas ha compartido en 'Fit and Well' los mejores movimientos para relajar los músculos y aliviar los dolores en las caderas, mejorando nuestro día a día.

"Las caderas actúan como un puente entre la parte superior e inferior del cuerpo, desempeñando un papel fundamental en el movimiento y la estabilidad, soportando nuestro peso, ayudándonos a movernos de diversas maneras y manteniendo el equilibrio", explica al citado medio.

En este sentido, la formadora de profesores de YogaSix asegura que "los desequilibrios musculares, la mala postura, el sedentarismo o las lesiones se manifestarán en las caderas".

Yoga al amanecer

Yoga al amanecer / TAIGA Campings & Resorts

Para combatir la rigidez, Lucas recomienda estos ejercicios para entrenar todas las funciones de las caderas: "flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, y estabilidad".

La sentadilla cossack es un ejercicio versátil que mejora la movilidad lateral y la fuerza, fortaleciendo aductores y abductores. En este ejercicio, trabajas músculos internos y externos de muslos y caderas, transfiriendo el peso de una pierna a la otra.

A continuación, la experta sugiere practicar la caminata del pato. Este ejercicio mejora la movilidad de la cadera, fortalece los flexores de la cadera y contrarresta los efectos de pasar muchas horas sentado.

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Por último, la instructora de yoga aconseja la estocada de reverencia. Con este movimiento mejoras la estabilidad y el equilibrio, centrándote en los músculos laterales que mantienen las caderas.

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