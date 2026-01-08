Valencia estrena el año corriendo: 18.000 corredores y 16 salidas en el 10K

El running español levanta el telón de 2026 en Valencia en grande este domingo 11 de enero. El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun alcanza su edición más multitudinaria con 16.000 dorsales para el 10K y 2.000 para el 5K paralelo: 18.000 corredores en total para una prueba que cumple 18 ediciones, su “mayoría de edad”, y que vuelve a presumir de velocidad y puesta en escena.

La organización ha afinado al milímetro la salida por oleadas para evitar tapones: habrá hasta 16 disparos entre las 09:30 y las 10:05 horas. Primero, a las 09:30, partirán los atletas World Elite y Sub Élite; después, el goteo de cajones irá soltando a la marea popular desde el Paseo de la Alameda al ritmo del ¡Hu-Ha! de Chimo Bayo, un sello valenciano como el asfalto rápido.

En lo deportivo, el 10K “más rápido del mundo” volverá a reunir un cartel español y europeo de primer nivel con 120 atletas World Elite y cerca de 300 Sub Élite. Con los récords masculinos y los del mundo en el palmarés de la carrera, el foco se desplaza ahora a las grandes marcas femeninas: el objetivo, apretar el cronómetro para cazar los récords de España y Europa.

La participación femenina mantiene músculo: el 35% de inscritas en el 10K, igualando el dato récord del año pasado, y un 59% de mujeres en el 5K Valencia Ibercaja, que abrirá la mañana a las 08:15 horas y compartirá arco de salida y meta con el 10K.

También hay ajustes logísticos. Por montaje y para reducir el impacto en tráfico y EMT, la salida y la meta se desplazan unos metros hacia el Puente de las Flores, con pequeñas modificaciones y nueva homologación del circuito. Servicios como guardarropa, grabación de medallas, aparcamientos de bicis y patinetes o la carpa femenina se ubican en el cauce del Jardín del Turia para descongestionar la postmeta.

El sábado, desde las 11:00, las Pistas del Estadi del Túria acogerán el 10Kids Valencia Quirónsalud: 800 participantes de 0 a 16 años.