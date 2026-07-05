Val d’Aran by UTMB 2026: ganadores, podios y resultados de las ocho pruebas

La sexta edición del HOKA Val d’Aran by UTMB 2026 cerró el domingo 5 de julio con ocho distancias completadas, miles de historias escritas en los senderos del Pirineo aranés y un nivel competitivo que difícilmente se supera en ningún otro evento de trail del continente europeo.

Alrededor de 7.500 corredores de 91 países pasaron por Vielha durante cinco días que arrancaron el miércoles con el estreno histórico de la TDL, Termières dera Libertat, la nueva distancia de 75 kilómetros que nació con un final de infarto: Adrien Jacques ganó a Iván Calvó por un segundo después de que el español recibiera una penalización de 15 minutos. Gemma Arenas se adjudicó la primera victoria femenina de una prueba que ya tiene historia propia.

La semana dejó momentos de los que perduran. Mia Yao convirtió la CDH de 110 kilómetros en un monólogo, terminando octava en la general absoluta con casi una hora de ventaja sobre la segunda y confirmando su estado de forma de cara a la OCC de Chamonix. Julen Calvó dominó esa misma carrera hasta que una sanción por avituallamiento ilegal en Salardú le tuvo parado casi una hora y le dejó fuera del podio, entregando la victoria al francés Gautier Bonnecarrère.

La vasca Sara Alonso ganó la PDA con sufrimiento y honestidad: "Es la carrera más dura que he hecho en mi vida". Jan Torrella siguió acumulando títulos en la SKY de Pla de Beret junto a la sorpresa de Oriol Cardona, oro olímpico de skimo hace seis meses, que debutó en el trail con un podio y el anuncio de que quiere la ETC de Chamonix.

Y la VDA, la prueba reina de UTMB de 163 kilómetros, la ganaron el argentino Santos Gabriel Rueda y la polaca Katarzyna Dombrowska, que dominó con autoridad los 10.000 metros de desnivel de la prueba reina.

El broche lo puso la EXP del domingo con uno de los cierres más emocionantes de la semana. María La Chica, subcampeona de Europa de trail hace un mes, ganó la prueba de 32 kilómetros que el año pasado la obligo a retirarse en el kilómetro 45 con una lesión de tobillo. "Un año después, volvemos siendo otra María", había escrito en la previa. Y cumplió: remontó desde la segunda posición, coronó primera el Tuc Meddia y bajó hasta Vielha para escribir el final perfecto de una semana que el trail español tardará en olvidar.

La Val d’Aran by UTMB se despide de su sexta edición como lo que es: el evento de trail más importante de España y uno de los grandes referentes del circuito internacional. Cinco días, ocho distancias, 481 kilómetros y 29.200 metros de desnivel sumados entre todas las pruebas, y miles de corredores que volvieron a casa con el Pirineo grabado en las piernas y en la memoria.