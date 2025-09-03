La Val d’Aran by UTMB 2026 estrena la TDL, una nueva carrera de 75 km

HOKA Val d’Aran by UTMB regresa en 2026 con más fuerza que nunca. La gran cita del trail running en el Pirineo volverá a celebrarse del 1 al 5 de julio y lo hará con una esperada novedad: la creación de la TDL, Termières dera Libertat, una prueba de 75 kilómetros que se incorpora al programa oficial para dar respuesta a la demanda de los corredores.

La sexta edición de la prueba pirenaica refuerza su condición de UTMB World Series Major, es decir, la gran final europea del circuito. Esto significa que todos los finishers obtendrán el doble de Running Stones y, además, los mejores clasificados en las distancias principales (VDA, CDH y PDA) conseguirán plazas directas para las UTMB World Series Finals en Chamonix. En la pasada edición fueron más de 6.000 corredores de 83 países quienes llenaron de vida la Val d’Aran, confirmando su impacto internacional.

La gran novedad de 2026 será la TDL, Termières dera Libertat, una carrera de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo. Se celebrará el miércoles 1 de julio con salida en Bossòst y llegada en Vielha. Con categoría 100K, otorgará seis Running Stones, aunque sin acceso directo a la CCC® como sí lo hace la CDH. Su recorrido es también un homenaje a la historia: inspirado en los senderos utilizados durante décadas por quienes huían de guerras y persecuciones, atravesará collados fronterizos cargados de memoria.

Vista panorámica de la ruta de la Hoka Val d'Aran / UTMB

“Se trata de una distancia que los corredores venían reclamando, un término medio entre la PDA y la CDH. El itinerario es técnico y espectacular, con tramos de alta montaña que enlazan lugares emblemáticos como Montcorbison, Pomaròla, Val de Horno, Sarrahera, Cauva y Santet-Escunhau”, explicó Xavier Pocino, CEO de UTMB Iberia.

Inscripciones desde el 24 de septiembre

Las inscripciones se abrirán el miércoles 24 de septiembre a las 11:00 horas (CET) de forma preferente para los corredores con UTMB® Index válido. A partir del viernes 26, el registro se abrirá para el resto de participantes interesados, siempre que cumplan los requisitos. El listado de pruebas será extenso, con la VDA (161 km), la CDH (110 km), la PDA (55 km), la nueva TDL (75 km), así como modalidades más accesibles como la EXP, SKY, SKY Promesas y Vielha 10K.

La HOKA Val d’Aran by UTMB ha logrado consolidarse en solo cinco ediciones como una referencia mundial del trail running. Su capacidad para combinar recorridos técnicos y paisajes espectaculares, junto con la experiencia organizativa, han convertido a la comarca en un destino clave. Más allá del deporte, la prueba impulsa la economía local y refuerza la proyección internacional de la Val d’Aran.

En 2026, con la incorporación de la TDL y la confirmación como UTMB World Series Major, la cita pirenaica da un nuevo salto adelante y vuelve a situarse en el calendario como uno de los grandes objetivos del verano para la comunidad global del trail running.