Uve Martínez, entrenador personal: "Si quieres perder grasa, además del déficit calórico, tienes que elegir alimentos con menor densidad calórica"

Perder grasa a través de la alimentación implica saber seleccionar qué clase de alimentos mejoran el déficit calórico. De eso precisamente ha hablado Uve Martínez, que explica muy bien las diferencias que existen entre alimentos con más y menos calorías.

La importancia del nivel de calorías de los alimentos

El entrenador personal pone un ejemplo práctico que funciona a la perfección: aparece en un video en el que delante de sí tiene dos alimentos distintos: un bol en el que se concentran 500 calorías de mantequilla de cacahuete, y otro en el que hay 500 calorías de palomitas.

Sobre el papel, ambos boles van a traer el mismo número de calorías al cuerpo. Pero Uve comparte la diferencia clave en este caso: mientras que la mantequilla de cacahuete te va a dejar con hambre, el bol de palomitas te va a saciar.

Ahí está la clave que comparte el entrenador personal: para generar un mayor déficit calórico, hay que aprovechar esos alimentos que cuentan con un menor número de calorías puras y que, consecuentemente, hacen menos 'daño' al ser consumidos en mayores cantidades.

El experto comparte una frase que hay que tener muy en cuenta: "tu cuerpo cuenta las calorías lo hagas tú o no". Es decir, no hay una sola comida 'gratis', de ahí que en pleno déficit calórico tomar las decisiones correctas con tus alimentos sea clave.

A su vez, el contenido de Uve Martínez también nos dice algo que no siempre se ve a simple vista: no por comer menos vas a perder grasa más rápido. Al fin y al cabo, si lo poco que se come son alimentos altos en calorías, el efecto será el mismo que si se come más pero se consumen alimentos de menor valor calórico.

Es el mensaje más importante que comparte el entrenador personal, que los alimentos pueden ser engañosos. Como bien señala, podría haberse comido la mantequilla de cacahuete en un minuto. Una comida rápida que parece intrascendente... pero que tiene un inmenso impacto a nivel de calorías.

En definitiva, si realmente quieres perder grasa a través de la alimentación es momento de que consultes qué alimentos son aquellos con un menor nivel de calorías. Y recuerda, no es cuestión de comer menos, sino más inteligente.