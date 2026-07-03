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TRAIL RUNNING
HOKA Val d'Aran by UTMB 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la CDH y la VDA en vivo
Te contamos las carreras de hoy en la Val d'Aran by UTMB y todo lo que suceda en la jornada de hoy con las carreras CDH y VDA
Sigue lo más destacado de todas las carreras de la Val d'Aran by UTMB 2026 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificaciones de la PDA, VDA, CDH, EXP y SKY entre los días 1 y 5 de julio.
LA CDH, EXPLICADA: 110 KILÓMETROS Y LA MAYOR PRESENCIA INTERNACIONAL
La CDH es la carrera más internacional de todo el evento: el 50% de sus participantes vienen de fuera de España, una proporción que no alcanza ninguna otra distancia. Con 110 kilómetros y 6.400 metros de desnivel positivo, equivalentes a 174 kilómetros de esfuerzo real, sale desde Les con llegada en Vielha y un tiempo máximo de 28 horas. La previsión sitúa al primer corredor en meta sobre las 18:00 horas.
BUENOS DÍAS: EL VIERNES MÁS GRANDE DEL PIRINEO
El Val d'Aran by UTMB 2026 llega a su jornada más intensa. Hoy se disputan dos carreras históricas en el mismo día: la CDH, Camins d'Hèr (110 km desde Les a las 6:00h) y la VDA, Torn dera Val d'Aran (163 km desde Vielha a las 16:00h). La carrera más internacional del evento y la reina del Pirineo, juntas en un viernes para enmarcar. Lo seguimos todo desde aquí.
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