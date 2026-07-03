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HOKA Val d'Aran by UTMB 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la CDH y la VDA en vivo

Te contamos las carreras de hoy en la Val d'Aran by UTMB y todo lo que suceda en la jornada de hoy con las carreras CDH y VDA

La salida de la VDA en la edición de 2025

La salida de la VDA en la edición de 2025 / UTMB IBERIA

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David Boti

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Barcelona

Sigue lo más destacado de todas las carreras de la Val d'Aran by UTMB 2026 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificaciones de la PDA, VDA, CDH, EXP y SKY entre los días 1 y 5 de julio.

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