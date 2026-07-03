HOKA Val d'Aran by UTMB 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la CDH y la VDA en vivo

LA CDH, EXPLICADA: 110 KILÓMETROS Y LA MAYOR PRESENCIA INTERNACIONAL

La CDH es la carrera más internacional de todo el evento: el 50% de sus participantes vienen de fuera de España, una proporción que no alcanza ninguna otra distancia. Con 110 kilómetros y 6.400 metros de desnivel positivo, equivalentes a 174 kilómetros de esfuerzo real, sale desde Les con llegada en Vielha y un tiempo máximo de 28 horas. La previsión sitúa al primer corredor en meta sobre las 18:00 horas.