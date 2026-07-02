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TRAIL RUNNING

UTMB Val d'Aran 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la PDA en vivo

Te contamos de manera online todo lo que suceda en la prueba que forma parte de las UTMB World Series

La salida de la VDA en la edición de 2025

La salida de la VDA en la edición de 2025 / UTMB IBERIA

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David Boti

David Boti

Barcelona

Sigue lo más destacado de todas las carreras de la Val d'Aran by UTMB 2026 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificaciones de la TDL, VDA, CDH, PDA, EXP y SKY entre los días 1 y 5 de julio.

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SARA ALONSO SE PONE LÍDER EN COTH DE PÒDO

Sara Alonso pasa primera por Coth de Pòdo (km 18) con 2:08:38 y ya manda con claridad. La estadounidense de Hoka, Helen Mino, es segunda con 2:12:38, a cuatro minutos. Sara parece que empieza a romper la carrera. Ahora toca Colomers. La parte, según ella, más complicada por su tecnicidad y altitud

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¡ARRANCA LA PDA!

Salida dada en Salardú. La PDA 2026 está en marcha. Cientos de corredores de decenas de países toman el Carrèr Arroduets con los lagos de Colomers como primer gran objetivo en el horizonte. La previsión de llegada del primer corredor es para las 12:30h en el Ultra-Trail Village de Vielha, y la primera corredora sobre las 12:45h. Casi seis horas de montaña pirenaica por delante. Lo seguimos todo aquí.

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SARA ALONSO: "VENGO A GANAR"

En categoría femenina, Sara Alonso (801, ASICS Fuji Trail Team) es la gran favorita y llega con la OCC de Chamonix como gran objetivo de temporada. Ayer en la presentación oficial fue sincera: "Me siento un poco asustada por la distancia, porque es una carrera larga y exigente". Esa honestidad no le resta ambición, porque también dejó claro que viene a ganar. Sus rivales más directas son la estadounidense Helen Mino Faulkner (763, Hoka), la española Nuria Gil Clapera (754, ASICS Trail) y la también española Inés Astraín (752, Joma Trail Team). Un podio que puede ser casi completamente español si las sensaciones acompañan.

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LA CARRERA MÁS POPULAR DEL EVENTO, EXPLICADA

La PDA es la primera distancia en agotar dorsales en el Val d'Aran by UTMB 2026, y no es casualidad. Sus 55 kilómetros la convierten en la distancia ideal para corredores que quieren dar el salto al ultratrail sin afrontar todavía los 100 kilómetros, pero con toda la exigencia del terreno aranés. El recorrido sale desde Salardú hacia los lagos de Colomers, la zona más técnica y alta del trazado, antes de descender hacia Vielha por el valle. Con 4 Running Stones en juego, los mejores del campo se llevan además plaza directa para la OCC en las Finales de Chamonix de agosto.

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