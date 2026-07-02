UTMB Val d'Aran 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la PDA en vivo

EL CAMPO MASCULINO MÁS IGUALADO DEL TRAIL MUNDIAL ESTA SEMANA

La PDA de este año reúne uno de los lotes más exigentes del circuito UTMB en lo que va de temporada. El suizo Roberto Delorenzi (Index 935) llega con el índice más alto, pero la pelea real estará entre el italiano Luca Del Pero (925), el keniano Robert Pkemoi (920) y el español Alain Santamaría (918), separados por apenas 17 puntos entre el primero y el último. Cualquier error en la zona técnica de Colomers o en los avituallamientos puede cambiar el resultado. En la segunda línea española, Yoel de Paz (897), Gianluca Ghiano (902) y Dimas Pereira Obaya (881) tienen también argumentos para colarse en el podio.