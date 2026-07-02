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TRAIL RUNNING
UTMB Val d'Aran 2026, en directo hoy: tiempos y resultados de la PDA en vivo
Te contamos de manera online todo lo que suceda en la prueba que forma parte de las UTMB World Series
Sigue lo más destacado de todas las carreras de la Val d'Aran by UTMB 2026 en vivo con la narración al minuto de SPORT. Resultados, tiempos de paso y clasificaciones de la TDL, VDA, CDH, PDA, EXP y SKY entre los días 1 y 5 de julio.
NAIARA IRIGOYEN APARECE TERCERA Y METE PRESIÓN
Naiara Irigoyen pasa tercera por Coth de Pòdo con 2:12:49, a 4 minutos y 11 segundos de Mino. La española de X-Bionic Integrity aparece con fuerza en la parte más exigente del recorrido...
SARA ALONSO SE PONE LÍDER EN COTH DE PÒDO
Sara Alonso pasa primera por Coth de Pòdo (km 18) con 2:08:38 y ya manda con claridad. La estadounidense de Hoka, Helen Mino, es segunda con 2:12:38, a cuatro minutos. Sara parece que empieza a romper la carrera. Ahora toca Colomers. La parte, según ella, más complicada por su tecnicidad y altitud
¡ALAIN SANTAMARÍA ES SEXTO Y CASTILLO, SÉPTIMO!
Alain Santamaría pasa sexto por Coth de Pòdo con 1:51:44, a tres minutos del líder Felber. El también español Daniel Castillo es séptimo con 1:53:28. Dos españoles más en la zona alta de la PDA.
FELBER SORPRENDE Y LIDERA EN COTH DE PÒDO
El francés Anthony Felber sorprende y pasa primero por Coth de Pòdo (km 18, 1.482m) con 1:48:56, por delante de Pkemoi (1:49:33) y el italiano Gianluca Ghiano (1:50:45). Luca Del Pero es cuarto a tan solo 3 segundos de Ghiano. El español Edu Rodés Guirao aguanta quinto. Los cinco van camino de Colomers, la sección más técnica de toda la carrera.
HELEN MINO MANDA EN MUJERES Y SARA ALONSO, A TRES SEGUNDOS
La estadounidense Helen Mino pasa primera con 00:48:20, pero la gran favorita Sara Alonso respira en su nuca: la española llega segunda con 00:48:23, apenas tres segundos de diferencia. Detrás de ellas, el bloque español es impresionante. Nuria Gil ocupa la tercera posición femenina con 00:50:02, seguida de Inés Astraín en cuarta con 00:50:18. La rumana Denisa Dragomir se cuela en quinta posición con 00:50:58, antes de otra sucesión de españolas: Ioana Madalina Amariei (ROU) sexta, Marta Pérez séptima con 00:51:13, Estel Roig octava con 00:51:30, la francesa Rachel Pain novena y Naiara Irigoyen décima cerrando el top con 00:52:00. Seis de las diez primeras son españolas.
PKEMOI LIDERA CON AUTORIDAD EN EL PRIMER CONTROL
El keniano Robert Pkemoi manda en la PDA tras el paso por Banhs de Tredòs, el primer punto de control situado a 8,8 kilómetros y 532 metros de desnivel positivo. Pkemoi registra un tiempo de 00:42:48. Justo detrás, el francés Anthony Felber (Brooks) pasa segundo a tan solo 5 segundos con 00:42:53, mientras que el español Edu Rodés (Xino Xano) ocupa la tercera posición con 00:43:12. De los grandes favoritos, Luca Del Pero, Alain Santamaría y Roberto Delorenzi aún no aparecen en cabeza, lo que indica que varios de los aspirantes al título optan por una salida más conservadora. La carrera acaba de empezar, pero Pkemoi ya marca el ritmo.
¡ARRANCA LA PDA!
Salida dada en Salardú. La PDA 2026 está en marcha. Cientos de corredores de decenas de países toman el Carrèr Arroduets con los lagos de Colomers como primer gran objetivo en el horizonte. La previsión de llegada del primer corredor es para las 12:30h en el Ultra-Trail Village de Vielha, y la primera corredora sobre las 12:45h. Casi seis horas de montaña pirenaica por delante. Lo seguimos todo aquí.
SARA ALONSO: "VENGO A GANAR"
En categoría femenina, Sara Alonso (801, ASICS Fuji Trail Team) es la gran favorita y llega con la OCC de Chamonix como gran objetivo de temporada. Ayer en la presentación oficial fue sincera: "Me siento un poco asustada por la distancia, porque es una carrera larga y exigente". Esa honestidad no le resta ambición, porque también dejó claro que viene a ganar. Sus rivales más directas son la estadounidense Helen Mino Faulkner (763, Hoka), la española Nuria Gil Clapera (754, ASICS Trail) y la también española Inés Astraín (752, Joma Trail Team). Un podio que puede ser casi completamente español si las sensaciones acompañan.
EL CAMPO MASCULINO MÁS IGUALADO DEL TRAIL MUNDIAL ESTA SEMANA
La PDA de este año reúne uno de los lotes más exigentes del circuito UTMB en lo que va de temporada. El suizo Roberto Delorenzi (Index 935) llega con el índice más alto, pero la pelea real estará entre el italiano Luca Del Pero (925), el keniano Robert Pkemoi (920) y el español Alain Santamaría (918), separados por apenas 17 puntos entre el primero y el último. Cualquier error en la zona técnica de Colomers o en los avituallamientos puede cambiar el resultado. En la segunda línea española, Yoel de Paz (897), Gianluca Ghiano (902) y Dimas Pereira Obaya (881) tienen también argumentos para colarse en el podio.
LA CARRERA MÁS POPULAR DEL EVENTO, EXPLICADA
La PDA es la primera distancia en agotar dorsales en el Val d'Aran by UTMB 2026, y no es casualidad. Sus 55 kilómetros la convierten en la distancia ideal para corredores que quieren dar el salto al ultratrail sin afrontar todavía los 100 kilómetros, pero con toda la exigencia del terreno aranés. El recorrido sale desde Salardú hacia los lagos de Colomers, la zona más técnica y alta del trazado, antes de descender hacia Vielha por el valle. Con 4 Running Stones en juego, los mejores del campo se llevan además plaza directa para la OCC en las Finales de Chamonix de agosto.
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