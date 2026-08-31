El UTMB más rápido de la historia también fue despiadado: uno de cada dos élites abandonó

El UTMB 2026 ofreció una de las grandes paradojas de su historia reciente. Las condiciones fueron excelentes para correr, los tiempos se dispararon y el 69,8% de los participantes consiguió llegar a Chamonix, el porcentaje de finishers más elevado de las últimas diez ediciones con vuelta completa al Mont Blanc. Pero basta mirar a la élite para descubrir una carrera mucho menos amable.

Tomando como campo élite de referencia a los primeros 50 hombres y las primeras 50 mujeres que registraron un parcial en Les Contamines, solo 25 de los 50 hombres lograron terminar. Exactamente un 50% de finishers y 25 abandonos.

Entre las mujeres el porcentaje fue algo mejor, pero tampoco especialmente indulgente: 29 finishers de 50, un 58%, frente a 21 abandonos.

Los nombres explican la magnitud de esos números. En hombres se quedaron fuera corredores como Vincent Bouillard, Jonathan Albon o Chris Myers, mientras que entre las mujeres abandonaron Courtney Dauwalter, Fuzhao Xiang y Eszter Csillag, tres de las corredoras situadas entre las diez mejores por UTMB Index antes de la salida.

El mayor porcentaje de finishers de la última década

El contraste con el pelotón completo resulta enorme. Los datos finales sitúan el UTMB 2026 en 1.681 finishers sobre 2.407 participantes, aproximadamente un 69,8% de finalización y un 30,2% de abandonos.

Es el mejor porcentaje de las últimas diez ediciones comparables con vuelta completa. La serie recopilada por Aid Station Fireball sitúa por detrás a 2018, con un 69,4%; 2022, con un 68,2%; y 2025, con un 66,8%. En el extremo contrario aparece 2016, cuando únicamente terminó el 57,5%.

Por tanto, hablar de un UTMB sencillo sería engañoso. Las buenas condiciones meteorológicas ayudaron a que una proporción muy alta del pelotón pudiera terminar, pero la enorme velocidad impuesta delante convirtió la competición élite en otra historia.

El UTMB más rápido exigió correr al límite

Ahí aparece probablemente una de las explicaciones. El recorrido seguía acumulando 173,6 kilómetros y 9.700 m+, pese a la modificación alrededor de Pyramides Calcaires, y las condiciones prácticamente ideales permitieron correr muchísimo.

En hombres, los diez primeros bajaron de las 20 horas, tres terminaron por debajo de 19 y Ben Dhiman necesitó únicamente 18:16:29. En mujeres, Blandine L'Hirondel se convirtió en la primera en bajar de las 22 horas con 21:54:49.

Y el rendimiento de Dhiman produjo otro dato extraordinario. La valoración anunciada para su victoria fue de 995 puntos UTMB, la puntuación más elevada registrada hasta ahora. La referencia anterior estaba en 992, alcanzada tanto por Jim Walmsley en Chianti 120K el año pasado como por Philemon Kiriago en Sierre-Zinal este mismo agosto, según los datos recopilados por Aid Station Fireball.

L'Hirondel recibió 829 puntos por su victoria femenina.

Los tres datos juntos dibujan mejor el UTMB 2026 que cualquier valoración aislada: la mayor tasa de finishers de la última década, un 50% de abandonos entre los hombres de cabeza y la actuación masculina mejor puntuada hasta ahora por el sistema UTMB.

Las condiciones ayudaron a llegar. Pero para competir delante hubo que correr a una velocidad que terminó expulsando a buena parte de los favoritos. Fue una de las mejores ediciones para ser finisher y, al mismo tiempo, una de las más despiadadas para intentar ganar.