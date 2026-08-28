El UTMB se queda sin sus reyes: Chamonix busca nuevo dueño en 2026

El UTMB 2026 ha perdido en pocos días a dos de los hombres que iban a concentrar buena parte de las miradas. Kilian Jornet y Jim Walmsley no estarán el viernes 28 de agosto en Chamonix, mientras Tom Evans, campeón de 2025, tampoco defenderá su título. Sin los ganadores de 2022, 2023 y 2025, la carrera masculina queda extraordinariamente abierta.

La prueba arrancará a las 17:45 sobre 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo (un ratio de 56,9 metros de desnivel positivo por kilómetro). Francia, Italia y Suiza componen una vuelta al Mont-Blanc en la que la dificultad no reside únicamente en las pendientes, sino en encadenar casi 10.000 metros de ascenso durante una noche completa para la élite y muchas más horas para el resto.

La ausencia de Kilian Jornet es definitiva. Después de varios meses tratando la lesión de su rodilla izquierda de manera conservadora, un esfuerzo largo reciente confirmó que el problema seguía presente. Él y su equipo médico han decidido que la cirugía es el siguiente paso. Las pruebas habían mostrado una rotura horizontal del asta anterior del menisco lateral, edema en la grasa de Hoffa y daño del cartílago rotuliano. “Necesitamos encontrar una solución más permanente”, explicó.

Casi simultáneamente llegó la baja de Jim Walmsley. El campeón de 2023 arrastra desde hace tiempo unas molestias recurrentes en la rodilla que reaparecieron en Western States. Los estudios no muestran un daño estructural grave, pero ahora trabaja en reeducación neuromuscular para corregir determinadas compensaciones.

Su preparación sufrió además otro revés cuando pasó entre un día y medio y dos días con vómitos, impidiéndole completar el bloque decisivo antes del UTMB. “Las cosas simplemente no estaban encajando. Estaba forzando demasiadas cosas”, explicó a Freetrail.

Bouillard y Dhiman ganan protagonismo

La start list queda encabezada por Caleb Olson (Nike ACG) y Ben Dhiman (ASICS), ambos con 946 de UTMB Index, seguidos por Vincent Bouillard (HOKA) y Hannes Namberger (Dynafit), con 941, y Jonathan Albon (The North Face Trail), con 939.

Bouillard presenta quizá el currículum más contundente. Ganó el UTMB 2024 en 19:54:23 y viene de conquistar Western States 2026 en 13:46:15, récord del recorrido. Si vuelve a ganar en Chamonix completará el doblete Western States-UTMB en el mismo verano, algo que Kilian logró en 2011.

Dhiman llega a Chamonix con una ambición mucho más explícita que hace un año. Segundo en 2025 con 19:51:37, admite que aquel resultado le dejó “más decepción que satisfacción” asegura en su entrevista con Freetrail porque su expectativa era ganar. Para 2026 ha cambiado la preparación: en las últimas 12 semanas ha aumentado alrededor de un 30% el volumen de carrera, distancia y desnivel, al tiempo que ha reducido a la mitad el trabajo de umbral para llegar con más resistencia específica y menos desgaste. Su gran incógnita, dice, no está en una subida o una bajada concreta, sino en “qué pasa después de 14 horas”, el territorio donde el UTMB empieza a castigar de verdad. A su favor juega un conocimiento muy profundo del recorrido, hasta el punto de visualizar de memoria dónde comer, dónde rellenar agua y cómo gestionar cada tramo. Y no rehúye el papel de favorito: “Espero ganar. Es así de simple. Esos son mis estándares y mis expectativas”.

Dhiman acabó segundo en 2025 / UTMB

Olson es una incógnita mayor. Ha superado una lesión de estrés en el fémur, pero reconoce en una conversación en el podcast 'Freetrail' haber sentido una fatiga profunda durante el bloque. Incluso contempla dejar escapar 10, 15 o 20 minutos al principio si el ritmo delantero resulta excesivo. A cambio, asegura haber completado el mayor volumen de montaña de su vida.

Albon también llega con interrogantes, aunque afirmaba en entrevistas previas a UTMB que la rodilla que le obligó a abandonar en Champex-Lac en 2025 está “al 100%”. Ganó en la Classic de la Transgrancanaria este mismo año y ha sustituido parte del entrenamiento estructurado por largas jornadas de aventura y quiere evitar el error del año pasado: permanecer demasiado tiempo con los primeros simplemente porque podía hacerlo.

Otro de los nombres importantes es el de Josh Wade (The North Face). El británico llega con una confianza mucho mayor después de ser tercero en 2025 y con una idea táctica muy concreta: ganar tiempo antes de Courmayeur. El británico cree que su segunda mitad ya fue suficientemente fuerte el año pasado y que el salto de nivel debe llegar en los primeros 80 kilómetros. “Para hacer una carrera mejor, no necesito correr mejor de Courmayeur a meta; necesito correr mejor hasta Courmayeur”, explica. Su bloque específico ha llegado hasta las 140 millas y 45.000 pies de desnivel semanales, y asegura que la preparación “ha ido todo lo bien que podía haber ido”. Si además aparece lluvia y frío, mejor para él: “Me va perfecto. Es como correr en casa".

A ellos se suman Baptiste Chassagne (On), segundo en 2024; Hannes Namberger, ganador de Lavaredo este año; Chris Myers (Brooks), Andreas Reiterer (La Sportiva), Drew Holmen (Nike ACG), Zach Miller (The North Face) y Joaquín López (Kailas FUGA), tercero del UTMB 2024.

Courmayeur, el primer gran filtro

La historia reciente deja una tendencia muy potente: los cinco últimos ganadores del UTMB ya estaban dentro del grupo de cabeza cuando llegaron a Courmayeur. François D'Haene en 2021, Kilian en 2022, Walmsley en 2023, Bouillard en 2024 y Evans en 2025.

Tom Evans lo resumió en una entrevista reciente: “Llegué a Courmayeur con Ben sabiendo que estadísticamente durante los últimos cinco o seis años necesitas ir líder en Courmayeur para ganar la carrera”. Después todavía quedan Arnouvaz, Grand Col Ferret y La Fouly antes de que Champex-Lac abra el examen definitivo: tres ascensiones y tres descensos hasta Chamonix.

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026 / UTMB

Los españoles tras la baja de Kilian

Sin Killian, aparecen nombres como Ionel Cristian Manole (Salomon, 905). Le siguen Marcos Ramos (ASICS), Miguel Heras (Joma), Manuel Anguita (Kailas FUGA), Abel Carretero (OTSO), Borja Fernández (Scott), Pablo Villa (adidas) y Ricardo Cherta (Brooks).

El nombre con mayor historia sigue siendo Pau Capell (The North Face). Ganó el UTMB 2019 en 20:19:07 y regresa después de tres abandonos consecutivos entre 2022 y 2024 y un sexto puesto en TDS 2025. “Ahora mismo no miro a los favoritos, porque tampoco creo que lo sea yo”, reconoció a SPORT.

Pau Capell, antes de la salida de la CDH / INSTAGRAM

Entre las mujeres españolas, Claudia Tremps (On) quiere repetir top 10 y mejorar las 25:05:07 con las que terminó novena en 2025, consciente de que aquella edición tuvo un recorrido modificado. Aroa Sio (Craft) será la otra gran referencia nacional.

Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo

En España, la carrera podrá seguirse mediante UTMB Live, con vídeo, posiciones, resultados y seguimiento de los corredores. UTMB World Series ha confirmado además una distribución internacional a través de L'Équipe, DAZN, Eurovision Sport, iQIYI, FloSports y Tencent Sports, además del directo íntegro en su canal de YouTube.

Desde SPORT seguiremos toda la semana del UTMB Mont-Blanc con los resultados más destacados y la participación española.