UTMB premiará en 2026 a los corredores que viajen de forma sostenible al Mont-Blanc

El HOKA UTMB Mont-Blanc da un paso firme en su estrategia medioambiental y sitúa la movilidad de los corredores en el centro del debate. A partir de la edición de 2026, la organización aplicará nuevas medidas concretas con un objetivo claro: reducir un 20% las emisiones de carbono antes de 2030, en línea con el Acuerdo de París.

El dato clave es contundente. Más del 86% del impacto ambiental del evento procede de los desplazamientos de los participantes hasta los valles del Mont Blanc.

Desde el próximo proceso de inscripción, los corredores que se comprometan a llegar sin utilizar coche privado y opten por rutas de menor huella de carbono recibirán un +30% de probabilidades en el sorteo para las pruebas UTMB, CCC, OCC y ETC. Un incentivo potente en un evento donde conseguir dorsal es, cada año, más complicado.

Las rutas de menor huella de carbono se determinan en función de las opciones de transporte disponibles para cada persona.

En Europa Tren o autobús

Un único vuelo, solo si no existe una opción en tren o autobús de menos de 12 horas Fuera de Europa Avión + tren o autobús

No se permiten vuelos de menos de 2 horas

Todos los corredores deben llegar a los valles del Mont Blanc utilizando transporte compartido y no con su propio coche.

Para facilitar esa decisión, la organización pondrá a disposición de los atletas la plataforma UTMB Go, que permitirá comparar opciones de transporte más sostenibles según el país de origen. Los corredores locales, además, contarán con esta bonificación de forma automática.

Fechas clave UTMB Mont-Blanc 2026 Del 8 de enero (11:00 CET) al 19 de enero de 2026 (23:59 CET): apertura de la preinscripción para los sorteos de UTMB, CCC, OCC, MCC y ETC.

apertura de la preinscripción para los sorteos de UTMB, CCC, OCC, MCC y ETC. 22 de enero de 2026 (11:00 CET): anuncio de los resultados del sorteo.

anuncio de los resultados del sorteo. Del 22 de enero al 4 de febrero de 2026 (23:59 CET): plazo para que los corredores seleccionados en el sorteo formalicen su inscripción.

plazo para que los corredores seleccionados en el sorteo formalicen su inscripción. 5 de febrero de 2026: contacto con los corredores en lista de espera.

contacto con los corredores en lista de espera. 12 de febrero de 2026 (23:59 CET): fecha límite de inscripción para los corredores seleccionados en la segunda ronda.

Pero no todo serán ventajas. Desde 2026 será obligatoria una contribución de carbono para todos los participantes, calculada en función del medio de transporte declarado en la inscripción. Ese importe se destinará a proyectos certificados de reducción y captura de carbono, mientras que el propio UTMB asumirá las emisiones derivadas de la organización, voluntarios y proveedores.

La medida no es solo simbólica. La organización comprobará los justificantes de transporte y residencia, y el incumplimiento supondrá la cancelación de la inscripción sin reembolso.

En el trail running de élite, el mensaje es claro: el futuro de las grandes carreras pasa también por cómo llegamos a la línea de salida.