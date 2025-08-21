TRAIL
UTMB Mont-Blanc 2025: programa completo, horarios y cómo seguir en directo la gran cita del trail
Consulta el programa, horarios y dónde ver la UTMB Mont-Blanc 2025, del 25 al 31 de agosto en Chamonix
El espectáculo del trail running mundial regresa a Chamonix. Del 25 al 31 de agosto de 2025, el HOKA UTMB Mont-Blanc reunirá a la élite de las carreras de montaña en la tercera edición de las UTMB World Series Finals. Un evento que combina deporte, emoción y paisajes de ensueño en los Alpes, con miles de corredores y aficionados llegados de todo el mundo.
La semana estará cargada de pruebas para todos los niveles, desde la exigente PTL de 300 kilómetros hasta las más cortas como la MCC o la ETC, pasando por las grandes protagonistas: la OCC, la CCC y la mítica UTMB.
A continuación, repasamos el programa completo con horarios y distancias.
Programa y horarios UTMB® Mont-Blanc 2025
- Lunes 25 de agosto:
- 08:00 – Salida PTL® (300 km / +25.000 m, desde Chamonix)
- 10:00 – Salida MCC (40 km / +2.350 m, desde Martigny-Combe)
- 23:50 – Salida TDS® (146 km / +9.300 m, desde Courmayeur)
- Martes 26 de agosto:
- 11:00 – Salida YCC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)
- 14:00 – Salida ETC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)
- 18:00 – Llegada primeros TDS® (hombres)
- 22:00 – Llegada primeras TDS® (mujeres)
- Miércoles 27 de agosto:
- 11:00 – YCC The Revenge (Chamonix)
- 14:00 – Mini UTMB® (Chamonix)
- 16:00 – Presentación élites (Chamonix)
- Jueves 28 de agosto:
- 08:15 – Salida OCC (57 km / +3.500 m, desde Orsières)
- 13:00 – Llegada primeros OCC (hombres)
- 14:00 – Llegada primeras OCC (mujeres)
- Viernes 29 de agosto:
- 09:00 – Salida CCC® (101 km / +6.050 m, desde Courmayeur)
- 17:45 – Salida UTMB® (174 km / +9.900 m, desde Chamonix)
- 19:00 – Llegada primeros CCC® (hombres)
- 20:45 – Llegada primeras CCC® (mujeres)
- Sábado 30 de agosto:
- 13:30 – Llegada primero UTMB® (hombres)
- 15:30 – Llegada primera UTMB® (mujeres)
- Domingo 31 de agosto:
- 12:30 – Entrega de premios UTMB® (categorías)
- 15:00 – Celebración finishers PTL®
- 16:00 – Entrega de premios generales y clausura oficial
¿Dónde ver la UTMB Mont-Blanc 2025?
La UTMB Mont-Blanc ofrece retransmisión oficial vía streaming en su página web y en su canal de YouTube, con cobertura de las pruebas más destacadas y seguimiento en directo de la UTMB, la CCC y la OCC. Además, se espera que varias cadenas internacionales y medios especializados en montaña ofrezcan resúmenes y conexiones en directo desde Chamonix.
Para los aficionados españoles, el seguimiento podrá realizarse online, con imágenes en tiempo real, clasificaciones y entrevistas a protagonistas. La plataforma oficial de UTMB Live permitirá consultar el avance de cada corredor gracias a su sistema de cronometraje y geolocalización, una herramienta perfecta para no perder detalle de esta cita histórica.
Con un programa tan completo y la presencia de los mejores corredores del mundo, la UTMB Mont-Blanc 2025 promete ser, una vez más, la semana más intensa y emocionante del calendario internacional del trail running.
