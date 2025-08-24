UTMB Mont-Blanc 2025: carreras, horarios y cómo seguir en directo por TV y online

El espectáculo del trail running mundial regresa a Chamonix. Del 25 al 31 de agosto de 2025, el HOKA UTMB Mont-Blanc réune a la élite de las carreras de montaña en las UTMB World Series Finals. Un evento que combina deporte, emoción y paisajes de ensueño en los Alpes, con miles de corredores y aficionados llegados de todo el mundo.

La semana esta cargada de pruebas para todos los niveles, desde la exigente PTL de 300 kilómetros hasta las más cortas como la MCC o la ETC, pasando por las grandes protagonistas: la OCC, la CCC, la TDS y la mítica UTMB.

A continuación, repasamos el programa completo con horarios y distancias:

Horarios y carreras UTMB Mont-Blanc 2025 Lunes 25 de agosto :

: 08:00 – Salida PTL (300 km / +25.000 m, desde Chamonix)

(300 km / +25.000 m, desde Chamonix) 10:00 – Salida MCC (40 km / +2.350 m, desde Martigny-Combe)

(40 km / +2.350 m, desde Martigny-Combe) 13:00 -- Llegada primeros MCC (Chamonix)

(Chamonix) 23:50 – Salida TDS (146 km / +9.300 m, desde Courmayeur)

(146 km / +9.300 m, desde Courmayeur) Martes 26 de agosto :

: 11:00 – Salida YCC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)

14:00 – Salida ETC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)

18:00 – Llegada primeros TDS® (hombres)

22:00 – Llegada primeras TDS® (mujeres)

Miércoles 27 de agosto :

: 11:00 – YCC The Revenge (Chamonix)

14:00 – Mini UTMB® (Chamonix)

16:00 – Presentación élites (Chamonix)

Jueves 28 de agosto :

: 08:15 – Salida OCC (57 km / +3.500 m, desde Orsières)

13:00 – Llegada primeros OCC (hombres)

14:00 – Llegada primeras OCC (mujeres)

Viernes 29 de agosto :

: 09:00 – Salida CCC® (101 km / +6.050 m, desde Courmayeur)

17:45 – Salida UTMB® (174 km / +9.900 m, desde Chamonix)

19:00 – Llegada primeros CCC® (hombres)

20:45 – Llegada primeras CCC® (mujeres)

Sábado 30 de agosto :

: 13:30 – Llegada primero UTMB® (hombres)

15:30 – Llegada primera UTMB® (mujeres)

Domingo 31 de agosto :

: 12:30 – Entrega de premios UTMB® (categorías)

15:00 – Celebración finishers PTL®

16:00 – Entrega de premios generales y clausura oficial

¿Dónde ver la UTMB Mont-Blanc 2025?

La UTMB Mont-Blanc ofrece retransmisión oficial vía streaming en su página web y en su canal de YouTube, con cobertura de las pruebas más destacadas y seguimiento en directo de la UTMB, la CCC y la OCC. Además, se espera que varias cadenas internacionales y medios especializados en montaña ofrezcan resúmenes y conexiones en directo desde Chamonix.

Para los aficionados españoles, el seguimiento podrá realizarse online, con imágenes en tiempo real, clasificaciones y entrevistas a protagonistas. La plataforma oficial de UTMB Live permitirá consultar el avance de cada corredor gracias a su sistema de cronometraje y geolocalización, una herramienta perfecta para no perder detalle de esta cita histórica.

Con un programa tan completo y la presencia de los mejores corredores del mundo, la UTMB Mont-Blanc 2025 promete ser, una vez más, la semana más intensa y emocionante del calendario internacional del trail running.