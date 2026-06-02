Adiós a La Flégère en la OCC 2026: UTMB reinventa la carrera con un trazado más alpino y 60 kilómetros

La OCC este año no será la misma carrera. El UTMB Mont-Blanc acaba de confirmar una modificación relevante en el trazado de la Orsières-Champex-Chamonix, una de las pruebas más valoradas de la semana de Chamonix y la final del circuito UTMB World Series en la categoría de 50K el próximo 27 de agosto (salida desde Orsières a las 08:15 horas CEST). El nuevo recorrido mide 60 kilómetros con 3.500 metros de desnivel positivo, frente a los aproximadamente 55-57 km de ediciones anteriores.

El argumento de la organización es claro: buscar una identidad más propia para la prueba, más montañera y menos transitada en su parte alta, con senderos más salvajes por el lado suizo. Un giro que tiene sentido desde la lógica deportiva, porque históricamente la OCC terminaba replicando buena parte del tramo final del UTMB, lo que le restaba personalidad frente a su hermana mayor.

La modificación más llamativa llega en el sector de alta montaña. El nuevo trazado introduce un paso inédito entre el Col de Balme y el Col des Posettes, que convierte a la Tête de Balme, a 2.321 metros de altitud, en el nuevo punto culminante oficial de la carrera.

El nuevo recorrido de la OCC en 2026 / UTMB

En resumen, los corredores subirán más alto que nunca en la OCC, aunque con un perfil que la organización define como más alpino y con mayor presencia de senda técnica por el lado suizo.

En cuanto a los tiempos de paso, obviamente, ya no se tomarán los de referencia de récord al verse alterado el recorrido. El pasado año ganó Jim Walmsley en la prueba masculina con un tiempo de 5 horas y 35 segundos, mientras que Miao Yao fue la más rápida en la cita femenina con un registro de 5 horas, 35 minutos y 13 segundos. La prueba será, evidentemente, más lenta este año.

No se subirá La Flégère

A cambio, desaparece uno de los pasajes más cargados de historia y emoción de la prueba: la subida a La Flégère. Para quienes han corrido la OCC alguna vez, ese tramo era casi un ritual. Una ascensión técnica y exigente con vistas directas a las Aiguilles de Chamonix y al glaciar des Bossons, justo cuando las piernas ya acusan el peso de las horas. Era el último muro antes del descenso final a Chamonix. La reacción en redes sociales después del anuncio oficial con comentarios de protagonistas españoles como Andreu Blanes o Antonio Martínez.

Las opiniones en la comunidad del trail están divididas. Muchos corredores veteranos lamentan la pérdida de ese tramo identitario, mientras que otros, también con experiencia en la prueba, reconocen que La Flégère era temida precisamente por lo que destroza las piernas después de horas de carrera. Desde ese punto de vista, su eliminación puede equilibrar el esfuerzo global, sobre todo ahora que el recorrido incorpora más kilómetros y un nuevo punto álgido.

Lo que sí cambia para todos es la preparación por esos cinco kilómetros extra. Los corredores clasificados para la OCC 2026 deberán resetear su estrategia de carrera. El track GPX actualizado ya está disponible en la web oficial de la prueba.

La OCC de 2026 llega con más ambición geográfica, cinco kilómetros adicionales y sin uno de sus sellos históricos. Una apuesta que generará debate, pero que promete una carrera con carácter propio bajo el macizo del Mont Blanc.