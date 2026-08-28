UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados Pau Capell y Clàudia Tremps en Chamonix

MANOLE, PRIMER ESPAÑOL EN LA BALME

Ionel Cristian Manole pasa como primer español por La Balme, km 41,1, en 3:54:15, 37º de la general y a 18:20 de Ben Dhiman. Muy cerca aparecen Pablo Villa, 38º a +19:01; Abel Carretero, 39º a +20:04; Pau Capell, 41º a +21:11; y Borja Fernández, 43º a +21:18. Los cinco siguen separados por apenas tres minutos. De momento, ningún español en el top30 de la prueba.