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UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados Pau Capell y Clàudia Tremps en Chamonix
Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras
La UTMB 2026 ya está en marcha con inicio y final en Chamonix. La organización retrasó dos horas el inicioante el riesgo de tormentas en el macizo del Mont Blanc.
COURTNEY CONTROLA DESDE EL SEGUNDO GRUPO
Courtney Dauwalter pasa quinta por La Balme, km 41,1, con 4:12:51, a 6:05 de Lucy Bartholomew. La estadounidense parece estar gestionando esfuerzos y marcha junto a otras dos compatriotas: Careth Arnold, cuarta con 4:12:47, y Abby Hall, sexta con 4:13:06. Las tres están separadas por apenas 19 segundos.
BARTHOLOMEW ABRE HUECO EN LA BALME
Lucy Bartholomew pasa primera por La Balme, km 41,1, en 4:06:46 y consigue abrir una pequeña brecha en cabeza. Blandine L’Hirondel y Rachel Entrekin llegan prácticamente juntas, segunda y tercera con 4:07:28 y 4:07:29, a solo 42 y 43 segundos de la australiana. La carrera femenina empieza a seleccionarse, pero las tres siguen muy cerca.
MANOLE, PRIMER ESPAÑOL EN LA BALME
Ionel Cristian Manole pasa como primer español por La Balme, km 41,1, en 3:54:15, 37º de la general y a 18:20 de Ben Dhiman. Muy cerca aparecen Pablo Villa, 38º a +19:01; Abel Carretero, 39º a +20:04; Pau Capell, 41º a +21:11; y Borja Fernández, 43º a +21:18. Los cinco siguen separados por apenas tres minutos. De momento, ningún español en el top30 de la prueba.
DHIMAN LIDERA EN LA BALME
Ben Dhiman abre las primeras diferencias serias en La Balme y pasa líder en 3:35:55. Baptiste Chassagne está a 1:51, Zach Miller a 2:08 y Chris Myers a 2:10. Más conservador marcha Vincent Bouillard, 13º a 6:55, mientras el corredor de ASICS empieza a convertir en hechos su planteamiento agresivo de la previa.
DHIMAN TOMA EL MANDO EN NOTRE-DAME
Ben Dhiman lidera el UTMB en Notre-Dame de la Gorge, km 36, con unas 3h10 de carrera, pero todavía sin conseguir romper el grupo delantero. Zach Miller, Baptiste Chassagne, Chris Myers y Rod Farvard ocupan de la segunda a la quinta posición y permanecen todos a menos de dos minutos del estadounidense.
LA CATALANA TREMPS ROZA EL TOP 10
Clàudia Tremps pasa 11ª por Les Contamines con 3:14:38, a solo 38 segundos del top 10, que marca Anna Carlsson con 3:14:00. La española sigue muy cerca de las mejores tras perder algunas posiciones respecto al inicio, pero se mantiene plenamente metida en la pelea por entrar entre las diez primeras.
BARTHOLOMEW TOMA EL MANDO
Lucy Bartholomew pasa primera por Les Contamines con 3:05:43, por delante de Blandine L’Hirondel, segunda a 32 segundos, y Rachel Entrekin, tercera a 1:58. Careth Arnold es cuarta a 4:06, Jazmine Lowther quinta a 4:46 y Abby Hall sexta a 4:51. Courtney Dauwalter cae de la primera a la séptima posición, a 6:16, mientras Martina Valmassoi completa el top 8 a 6:21.
¡BOUILLARD Y SU AVITUALLAMIENTO DE LUJO
Así fue el avituallamiento de Vincent Bouillard en Les Contamines. Nada más y nada menos que a cargo de Jim Walmsley.
CARRETERO SIGUE AL FRENTE ENTRE LOS ESPAÑOLES
Abel Carretero continúa como primer español en Les Contamines, 33º de la general con 2:54:11. Pau Capell pasa 37º en 2:55:54, a 1:43 de Carretero, mientras Ionel Cristian Manole, Borja Fernández y Pablo Villa aparecen prácticamente juntos entre los puestos 40 y 42, separados por solo 24 segundos. Esperamos el paso de las primeras mujeres.
CHASSAGNE MANDA EN LES CONTAMINES
Baptiste Chassagne toma el mando del UTMB en Les Contamines con 2:45:21, pero la carrera sigue totalmente agrupada. Zach Miller pasa a solo 1 segundo, Ben Dhiman a 2 y Vincent Bouillard y Rod Farvard a 3. Antoine Charvolin, Gautier Bonnelarrere y Chris Myers completan un grupo delantero todavía muy compacto.
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