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UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados Pau Capell y Clàudia Tremps en Chamonix

Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras

Ben Dhiman, durante la prueba reina en Mont Blanc

Ben Dhiman, durante la prueba reina en Mont Blanc / UTMB

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La UTMB 2026 ya está en marcha con inicio y final en Chamonix. La organización retrasó dos horas el inicioante el riesgo de tormentas en el macizo del Mont Blanc.

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026 / UTMB

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