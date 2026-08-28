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UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados de los españoles en Mont Blanc

La carrera reina del UTMB Mont-Blanc comenzará finalmente a las 19:45 horas en Chamonix

Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras

La salida del UTMB, uno de los momentos del año

La salida del UTMB, uno de los momentos del año / UTMB

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SPORT.es

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La UTMB 2026 se disputa hoy viernes 28 de agosto con inicio y final en Chamonix. La organización ha decidido retrasar dos horas la salida, inicialmente prevista a las 17:45, ante el riesgo de tormentas en el macizo del Mont Blanc.

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026

El recorrido de la prueba reina de UTMB para 2026 / UTMB

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