UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados de los españoles en Mont Blanc

CINCO MINUTOS PARA EL GRAN MOMENTO

Todo preparado en Chamonix. Después de una espera dos horas más larga de lo previsto, quedan apenas cinco minutos para la salida del UTMB 2026. Por delante esperan la noche, tres países y una vuelta al Mont Blanc condicionada desde antes de empezar por la meteorología. Los favoritos ya están preparados en el cajón delantero. A las 19:45 comienza la gran carrera.