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UTMB 2026, en directo y online hoy: tiempos y resultados de los españoles en Mont Blanc
La carrera reina del UTMB Mont-Blanc comenzará finalmente a las 19:45 horas en Chamonix
Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2026 en directo y online: horarios, TV y streaming de las carreras
La UTMB 2026 se disputa hoy viernes 28 de agosto con inicio y final en Chamonix. La organización ha decidido retrasar dos horas la salida, inicialmente prevista a las 17:45, ante el riesgo de tormentas en el macizo del Mont Blanc.
LOS GRANDES FAVORITOS YA ESTÁN EN MARCHA
El UTMB masculino arranca con un cartel enorme pese a las bajas. Ben Dhiman (946) y Caleb Olson (945) parten con los mejores índices, seguidos por Vincent Bouillard (941), Hannes Namberger (941), Jonathan Albon (938) y Chris Myers (937). También estarán muy vigilados Andreas Reiterer, Baptiste Chassagne, Drew Holmen y Josh Wade.
DIEZ ESPAÑOLAS TOMAN LA SALIDA
También habrá una nutrida representación femenina española en el UTMB 2026. La lista la encabezan por UTMB Index Aroa Sío (754) y Claudia Tremps (752), junto a Roser Nicolau, Carolina Palacio, Ana María Carreres, Lana Pecherskaya, Mariola Domenech, Mónica Robles, Cristina Moreno y Mercè Subils. Diez españolas afrontan la vuelta al Mont Blanc.
ESPAÑA, CON MUCHOS NOMBRES EN JUEGO
La participación española masculina vuelve a ser muy amplia. Entre los nombres con mejor UTMB Index aparecen Ionel Cristian Manole (904), Marcos Ramos (885), Manuel Anguita (884), Miguel Heras (884) y Abel Carretero (883). También estarán Borja Fernández, Pablo Villa, Ricardo Cherta, Oriol Barbany, Arnau Seguí y Pau Capell.
ARRANCAMOS: EL UTMB 2026 YA EN MARCHA
¡Arranca el UTMB 2026! Los corredores salen finalmente de Chamonix a las 19:45, dos horas después del horario inicialmente previsto. Comienza una vuelta al Mont Blanc marcada por las tormentas y por la modificación del recorrido, que elimina las Pyramides Calcaires. Desde este momento seguimos cada ataque, diferencia y paso de los favoritos hasta Chamonix.
CINCO MINUTOS PARA EL GRAN MOMENTO
Todo preparado en Chamonix. Después de una espera dos horas más larga de lo previsto, quedan apenas cinco minutos para la salida del UTMB 2026. Por delante esperan la noche, tres países y una vuelta al Mont Blanc condicionada desde antes de empezar por la meteorología. Los favoritos ya están preparados en el cajón delantero. A las 19:45 comienza la gran carrera.
COURTNEY, GRAN REFERENCIA FEMENINA
La carrera femenina también llega marcada por importantes ausencias. Sin Ruth Croft, vigente campeona, ni Katie Schide, Courtney Dauwalter aparece como una de las grandes referencias. La estadounidense ya ha ganado tres veces aquí y vuelve después de conquistar Hardrock. La referencia histórica será el 22:09:31 de Schide en 2024, el mejor tiempo femenino del recorrido comparable.
PAU CAPELL CAMBIA SU OBJETIVO
Pau Capell afronta este UTMB de una manera muy diferente a la de sus años de obsesión con bajar de 20 horas. El campeón de 2019 ha sido claro: su principal objetivo es terminar y reencontrarse con buenas sensaciones en Chamonix. Incluso ha advertido que si intenta seguir a corredores como Ben Dhiman desde el inicio, sabe que podría pagarlo al llegar a Courmayeur.
DHIMAN REGRESA A POR LA VICTORIA
Ben Dhiman vuelve al UTMB después de demostrar que puede pelear con los mejores hasta el final. El estadounidense afronta la carrera con una idea muy clara: ganar. Su velocidad convierte los primeros kilómetros en una tentación para sus rivales, aunque varios corredores, incluido Pau Capell, han advertido precisamente del peligro de intentar seguir ritmos que no sean los propios.
ALBON QUIERE COMPLETAR EL TRIPLETE
Otro de los grandes candidatos es Jonathan Albon. El británico ya sabe lo que significa ganar las otras dos grandes finales de la semana del Mont Blanc y busca añadir el UTMB a su palmarés. Su capacidad para correr rápido después de muchas horas puede resultar decisiva, especialmente si la eliminación de las Pyramides Calcaires hace ligeramente más fluido el sector italiano.
BOUILLARD BUSCA UN DOBLETE HISTÓRICO
Todas las miradas estarán también sobre Vincent Bouillard. El francés, campeón del UTMB en 2024, llega después de ganar Western States y puede convertirse en el primer hombre desde Kilian Jornet en 2011 que conquista ambas pruebas durante el mismo verano. Su gran incógnita será comprobar cómo responde su cuerpo apenas unas semanas después de las 100 millas de California.
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