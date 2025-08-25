UTMB Montblanc 2025, en directo hoy: carreras, resultados y dónde ver en streaming

¿DÓNDE VER LAS CARRERAS DE LA UTMB?

La UTMB Mont-Blanc ofrece retransmisión oficial vía streaming en su página web y en su canal de YouTube, con cobertura de las pruebas más destacadas y seguimiento en directo de la UTMB, la CCC y la OCC. Además, se espera que varias cadenas internacionales y medios especializados en montaña ofrezcan resúmenes y conexiones en directo desde Chamonix.

En SPORT, haremos un seguimiento de las pruebas con imágenes y vídeos en tiempo real y también actualización de las clasificaciones.

La plataforma oficial de UTMB Live permitirá consultar el avance de cada corredor gracias a su sistema de cronometraje y geolocalización, una herramienta perfecta para no perder detalle de esta cita histórica.