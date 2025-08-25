EN DIRECTO
UTMB Montblanc 2025, en directo hoy: carreras, resultados y dónde ver en streaming
Consulta el directo de la UTMB Mont-Blanc 2025 desde Chamonix. Sigue horarios, resultados, retiradas y todas las novedades de la semana de trail más esperada
El UTMB Mont-Blanc 2025 ya está en marcha en Chamonix. Desde este lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, la capital mundial del trail running acoge una semana única con todas las carreras del evento: desde la OCC hasta la UTMB, la prueba reina de 171 km. Aquí podrás seguir en directo todas las novedades, resultados, retiradas, declaraciones y ambiente de la UTMB.
¿DÓNDE VER LAS CARRERAS DE LA UTMB?
La UTMB Mont-Blanc ofrece retransmisión oficial vía streaming en su página web y en su canal de YouTube, con cobertura de las pruebas más destacadas y seguimiento en directo de la UTMB, la CCC y la OCC. Además, se espera que varias cadenas internacionales y medios especializados en montaña ofrezcan resúmenes y conexiones en directo desde Chamonix.
En SPORT, haremos un seguimiento de las pruebas con imágenes y vídeos en tiempo real y también actualización de las clasificaciones.
La plataforma oficial de UTMB Live permitirá consultar el avance de cada corredor gracias a su sistema de cronometraje y geolocalización, una herramienta perfecta para no perder detalle de esta cita histórica.
LOS FAVORITOS ESPAÑOLES
En esta cita de la UTMB que reúne a los mejor trail runners del planeta también estarán muchos españoles que optan a victoria en las diferentes categorías. Puedes consultar el listado de favoritos por prueba haciendo clic aquí.
MEJORES ESPAÑOLES EN LA MCC
El mejor español de la MCC fue Pau Zamora, que acabó en 16ª posición (segundo en su categoría) con un tiempo de 04:01:08.
¡YOANN STUCK, CAMPEÓN DE LA MCC!
El francés Yoann Stuck se proclamó vencedor de la primera de las siete pruebas, la MCC (3h:40:10). Esta carrera tiene un carácter diferente. Es una de las pruebas cortas del festival UTMB Mont-Blanc, con 38,8 kilómetros y 2.322 metros de desnivel positivo, que se disputa entre Martigny-Combe y Chamonix. Nació como carrera pensada para voluntarios, colaboradores y locales, con el objetivo de reconocer su papel esencial en la organización del evento.
LOS HORARIOS DE LAS CARRERAS
En SPORT, te venimos contando desde hace semanas todo lo relacionado con la UTMB de Mont-Blanc. Tienes todos los horarios de las pruebas aquí:
- Lunes 25 de agosto:
- 08:00 – Salida PTL (300 km / +25.000 m, desde Chamonix)
- 10:00 – Salida MCC (40 km / +2.350 m, desde Martigny-Combe)
- 13:00 -- Llegada primeros MCC (Chamonix)
- 23:50 – Salida TDS (146 km / +9.300 m, desde Courmayeur)
- Martes 26 de agosto:
- 11:00 – Salida YCC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)
- 14:00 – Salida ETC (15 km / +1.200 m, desde Courmayeur)
- 18:00 – Llegada primeros TDS® (hombres)
- 22:00 – Llegada primeras TDS® (mujeres)
- Miércoles 27 de agosto:
- 11:00 – YCC The Revenge (Chamonix)
- 14:00 – Mini UTMB® (Chamonix)
- 16:00 – Presentación élites (Chamonix)
- Jueves 28 de agosto:
- 08:15 – Salida OCC (57 km / +3.500 m, desde Orsières)
- 13:00 – Llegada primeros OCC (hombres)
- 14:00 – Llegada primeras OCC (mujeres)
- Viernes 29 de agosto:
- 09:00 – Salida CCC® (101 km / +6.050 m, desde Courmayeur)
- 17:45 – Salida UTMB® (174 km / +9.900 m, desde Chamonix)
- 19:00 – Llegada primeros CCC® (hombres)
- 20:45 – Llegada primeras CCC® (mujeres)
- Sábado 30 de agosto:
- 13:30 – Llegada primero UTMB® (hombres)
- 15:30 – Llegada primera UTMB® (mujeres)
- Domingo 31 de agosto:
- 12:30 – Entrega de premios UTMB® (categorías)
- 15:00 – Celebración finishers PTL®
- 16:00 – Entrega de premios generales y clausura oficial
¿CUÁNTAS CARRERAS SON?
La semana esta cargada de pruebas para todos los niveles, desde la exigente PTL de 300 kilómetros hasta las más cortas como la MCC o la ETC, pasando por las grandes protagonistas: la OCC, la CCC, la TDS y la mítica UTMB. En total siete carreras siendo está última la más seguida y que arrancará el próximo viernes a las 17:45 horas en España.
EN MARCHA LA PTL, LA PRUEBA MÁS DURA
La PTL del UTMB Mont-Blanc es la cara más salvaje del festival de Chamonix. Con cerca de 300 km y 25.000 metros de desnivel, la Petite Trotte à Léon se disputa en equipos de dos o tres corredores y sin señalización, obligando a orientarse con GPS y mapas.
No hay clasificaciones ni ganadores: el objetivo es completar la aventura en menos de 151 horas. Una prueba única que combina resistencia física, fortaleza mental y espíritu de equipo en el corazón de los Alpes. Así fue la salida de hoy:
¡ARRANCAMOS!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la semana grande del trail mundial. Llega la UTMB Montblanc 2025. Desde hoy hasta el próximo domingo, la pequeña localidad de Chamonix acoge este evento internacional.
