UTMB Montblanc 2025, en directo: sigue la OCC en vivo hoy

¡UNA HORA PARA EL INICIO DE LA OCC!

La OCC 2025 dará su pistoletazo de salida este jueves a las 10:15 horas desde Orsières (Suiza), con un recorrido modificado por las previsiones de lluvia y las nuevas exigencias de material obligatorio.

Los corredores afrontarán una jornada marcada por la meteorología, con chubascos intermitentes y temperaturas frescas tanto en la salida como en la llegada a Chamonix (Francia). La organización ha insistido en extremar precauciones, recordando la importancia del equipo impermeable añadido al reglamento.

Se espera un gran espectáculo con protagonismo español en el grupo de favoritos, encabezados por Sara Alonso, Antonio Martínez y Rosa Lara Feliu.