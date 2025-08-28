UTMB Montblanc 2025, en directo: sigue la OCC en vivo hoy

EN DIRECTO
El UTMB Mont-Blanc 2025 ya está en marcha en Chamonix hasta el próximo domingo. La capital mundial del trail acoge una semana con carreras desde la OCC hasta la UTMB. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y finaliza sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
¡TRÍO EN CABEZA!
Los favoritos de la OCC ya van camino se Champex-Lac, el primer punto de control a 7,4 kilómetros de la salida. Ahora mismo, el trío de cabeza lo forman Walmsley, Engdahl y Hendry.
LOS FAVORITOS, DELANTE EN LA OCC
Así fue la salida de la OCC en la localidad suiza de Orsières.
LA OCC, EN STREAMING
Desde aquí puedes seguir en directo este inicio de OCC. Walmsley y Ueda toman el mando en los primeros kilómetros de la masculina y Sara Alonso, en la femenina.
¡ARRANCA LA OCC EN ORSIÈRES!
Ya está en marcha la explosiva OCC de 61 kilómetros y 3.400 metros de desnivel positivo. Desde aquí, os contaremos cómo va la prueba y la participación española.
JIM WALMSLEY, EL FAVORITO
A pesar de no ser su distancia favorita, el ganador de la UTMB, Jim Walmsley, es el favorito para la victoria final en esta OCC. Ya avisó que viene a por todas y que busca mejorar su preparación para el Mundial de Canfranc del mes de septiembre.
EL RECORRIDO OFICIAL DE LA OCC
Así es el nuevo recorrido modificado.
¡UNA HORA PARA EL INICIO DE LA OCC!
La OCC 2025 dará su pistoletazo de salida este jueves a las 10:15 horas desde Orsières (Suiza), con un recorrido modificado por las previsiones de lluvia y las nuevas exigencias de material obligatorio.
Los corredores afrontarán una jornada marcada por la meteorología, con chubascos intermitentes y temperaturas frescas tanto en la salida como en la llegada a Chamonix (Francia). La organización ha insistido en extremar precauciones, recordando la importancia del equipo impermeable añadido al reglamento.
Se espera un gran espectáculo con protagonismo español en el grupo de favoritos, encabezados por Sara Alonso, Antonio Martínez y Rosa Lara Feliu.
EL TIEMPO AMENAZA A LA OCC 2025 EN ORSIÈRES Y CHAMONIX
La OCC 2025 arranca bajo la incertidumbre del tiempo. En Orsières, lugar de salida, la jornada se presenta con cielos cubiertos y alta probabilidad de lluvia intermitente desde primera hora de la mañana, acompañada de temperaturas frescas que apenas superarán los 12 grados.
En Chamonix, donde finaliza la prueba, el panorama no será muy diferente: se esperan chubascos durante la tarde y un ambiente húmedo, con máximas en torno a los 15 grados y sensación térmica más baja en cotas altas.
Estas previsiones han llevado a la organización a introducir cambios en el recorrido y en el material obligatorio, con la incorporación de pantalón y guantes impermeables para todos los corredores. La climatología será, sin duda, un factor clave en el desarrollo de la carrera y en el rendimiento de los favoritos.
UNA OCC MUY ABIERTA
La OCC 2025 arranca con todos los focos puestos en los favoritos internacionales y en los corredores españoles que aspiran a estar en la pelea. Desde SPORT retomamos la narración en directo para seguir todo lo que suceda en los 61 kilómetros y 3.400 metros de desnivel positivo entre Orsières y Chamonix.
Los nombres propios de la delegación española son Sara Alonso, Rosa Lara Feliu y Antonio Martínez Pérez, que llegan en un gran estado de forma y con opciones de firmar un resultado histórico. Además, habrá otros representantes nacionales en liza, listos para medirse con estrellas de la talla de Jim Walmsley, Judith Wyder o Joyline Chepngeno.
¡DÍA DE OCC!
Arrancamos el día en Chamonix. Primero de los tres en los que se disputan las tres grandes pruebas de la semana. Hoy le llega el turno a la OCC.
