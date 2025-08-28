EN DIRECTO
TRAIL
UTMB Montblanc 2025, en directo: resultados y dónde ver por TV y online la CCC y la UTMB
UTMB 2025: carreras, horarios y cómo seguir en directo por TV y online
El UTMB Mont-Blanc 2025 ya está en marcha en Chamonix hasta el próximo domingo. La capital mundial del trail acoge una semana con carreras desde la OCC hasta la UTMB. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.
- OCC: Sara Alonso, Rosa Lara e Ikram Rharsalla firman un histórico triple top 10
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y finaliza sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
EL PROGRAMA DE ESTE VIERNES 29 DE AGOSTO
- 09:00 – Salida CCC (101 km / +6.050 m, desde Courmayeur)
- 17:45 – Salida UTMB (174 km / +9.900 m, desde Chamonix)
- 19:00 – Llegada primeros CCC (hombres)
- 20:45 – Llegada primeras CCC (mujeres)
EL RECORRIDO, UN DESAFÍO DE 100 KM ENTRE COURMAYEUR Y CHAMONIX
La CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) es la hermana mediana del UTMB, pero no por ello menos exigente. En 2025 mantiene su identidad como una de las pruebas más duras del circuito, con 100 kilómetros y 6.100 metros de desnivel positivo atravesando tres países: Italia, Suiza y Francia.
La salida se dará en Courmayeur (Italia), a los pies del Mont-Blanc, con una primera sección que rápidamente exige a los corredores con largas subidas hacia el Col Ferret, donde el pelotón se adentra en territorio suizo. El paso por Champex-Lac será uno de los puntos clave, tanto por la belleza del entorno como por la exigencia física acumulada.
La segunda parte de la carrera entra en terreno francés, donde los participantes afrontarán sectores técnicos y ascensiones míticas como la de La Flégère, que suele marcar diferencias antes del descenso final hacia Chamonix. La llegada en la icónica plaza del pueblo convierte la CCC en una auténtica fiesta del trail mundial, donde miles de aficionados animan a los corredores.
LA ARMADA ESPAÑOLA LLEGA CON FUERZA A LA CCC
España se presenta en la CCC con un bloque numeroso y ambicioso. Entre los hombres, destacan nombres como Andreu Simón, referencia nacional en la larga distancia, Mario Olmedo y Rodrigo Monasor, ambos en gran forma esta temporada, además de Goar Lopetegui, que llega con opciones de estar en la pelea por el top internacional.
En categoría femenina, la atención se centra en tres corredoras de primer nivel: Azara García de los Salmones, una de las más laureadas del trail español, Anna Tarásova, que buscará consolidarse en la élite, y Aroa Sío, siempre competitiva en pruebas internacionales. Un equipo equilibrado que buscará protagonismo en los 100 kilómetros de Courmayeur a Chamonix.
LA METEOROLOGÍA, FACTOR CLAVE EN LA CCC 2025
El tiempo volverá a condicionar la jornada de este viernes en la CCC del UTMB Mont-Blanc. En la salida desde Courmayeur se esperan cielos cubiertos y posibilidad de lluvia intermitente, con temperaturas entre 12 y 15 grados. Durante el recorrido, especialmente en zonas altas como el Grand Col Ferret, los termómetros caerán por debajo de los 5 grados y el viento puede intensificarse. En Chamonix, la llegada estará marcada por un clima inestable y humedad alta, que pondrá a prueba tanto a la élite como a los corredores populares.
LA CCC 2025 ENTRA EN ESCENA CON LOS MEJORES DEL MUNDO
La CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) arranca este viernes 29 de agosto y se presenta como una de las pruebas más atractivas de la semana del UTMB. Con 100 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo, la carrera será clave para medir fuerzas en la larga distancia previa al UTMB. La cita contará con varios de los mejores corredores internacionales y una destacada representación española, que buscará asaltar el podio en un recorrido exigente y espectacular.
UNA LLEGADA MUY ESPECIAL
Así captaron las cámaras la entrada en meta de Sara Alonso, Rosa Lara Feliu y Ikram Rharsalla, el trío español que acabó en quinta, sexta y séptima posición la OCC. Para quitarse el sombrero.
RESUMEN DEL DÍA DE HOY
Tras los grandes resultados de hoy para el trail español, mañana llega la CCC, la prueba de los 100 kilómetros en la que también habrá representación nacional.
La crónica de la jornada de hoy con la OCC la puedes leer aquí.
CHEPNGENGO SE LLEVA LA OCC Y ESPAÑA METE A TRES CORREDORAS EN EL TOP 10
La keniana Joyline Chepngeno se ha proclamado vencedora de la OCC 2025 en Chamonix con un tiempo de 5h34:03, tras un pulso intenso con la china Miao Yao (5h35:13). El podio lo completó la suiza Judith Wyder, que cerró su esfuerzo en 5h38:22. En clave española, Sara Alonso firmó un brillante quinto puesto con 5h50:26, confirmando su regreso a la élite tras meses complicados. Junto a ella, Rosa Lara Feliu (7ª en 5h55:54) e Ikram Rharsalla (8ª en 5h56:21) consolidaron una presencia destacada del trail nacional, con tres corredoras en el top10 de la prueba corta de UTMB.
ANTONIO MARTÍNEZ, PRIMER ESPAÑOL EN META
El alicantino Antonio Martínez firma una actuación espectacular en la OCC 2025 del UTMB al cruzar la meta de Chamonix en 8ª posición con un tiempo de 5:10:21.
El corredor español fue de menos a más, remontando posiciones hasta colarse en el Top-10 mundial y confirmarse como uno de los grandes nombres del trail nacional en la cita más prestigiosa del calendario.
JIM WALMSLEY REMONTA Y SE CORONA CAMPEÓN
El estadounidense Jim Walmsley lo ha vuelto a hacer. Tras una carrera marcada por los constantes cambios en la cabeza, el corredor de HOKA consiguió remontar en los últimos kilómetros y entrar en Chamonix como vencedor de la OCC 2025, con un tiempo de 5:00:35.
El de Arizona superó al italiano Cristian Minoggio, que llegó apenas segundos después (5:00:55), y al polaco Andrzej Witek, tercero con 5:04:08.
