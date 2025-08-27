UTMB Montblanc 2025, en directo: carreras, resultados y dónde ver por TV y en vivo hoy

KILIAN JORNET NO ESTARÁ EN EL UTMB

La gran ausencia del UTMB 2025 en Chamonix será la de Kilian Jornet, cuatro veces campeón de la prueba y uno de los nombres más icónicos de la historia del trail. El catalán, que ya había anunciado que este año no competiría tras arrastrar problemas físicos y un calendario más selectivo, no estará en la línea de salida del viernes.

Sin embargo, su presencia se dejará notar de otra forma: NNormal, la marca de calzado y textil que fundó junto al empresario Camper, estará muy visible en la cita del Mont-Blanc. Decenas de corredores de élite y populares competirán con sus zapatillas, confirmando el peso de la firma en solo tres años de vida.