UTMB Montblanc 2025, en directo: carreras, resultados y dónde ver por TV y en vivo hoy

El UTMB Mont-Blanc 2025 ya está en marcha en Chamonix hasta el domingo 31 de agosto. La capital mundial del trail running acoge una semana única con carreras desde la OCC hasta la UTMB, la prueba reina de 171 km. Sigue en directo todas los resultados, retiradas, declaraciones de la UTMB.
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y acaba sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
KILIAN JORNET NO ESTARÁ EN EL UTMB
La gran ausencia del UTMB 2025 en Chamonix será la de Kilian Jornet, cuatro veces campeón de la prueba y uno de los nombres más icónicos de la historia del trail. El catalán, que ya había anunciado que este año no competiría tras arrastrar problemas físicos y un calendario más selectivo, no estará en la línea de salida del viernes.
Sin embargo, su presencia se dejará notar de otra forma: NNormal, la marca de calzado y textil que fundó junto al empresario Camper, estará muy visible en la cita del Mont-Blanc. Decenas de corredores de élite y populares competirán con sus zapatillas, confirmando el peso de la firma en solo tres años de vida.
MANOLE: "QUIERO ACERCAME A LAS 20 HORAS EN LA UTMB"
Ionel Cristian Manole regresa a Chamonix con una espina clavada. El corredor rumano afincado en Madrid afronta por quinta vez las 100 millas del UTMB Mont-Blanc 2025 con un objetivo simple pero monumental: terminar. Hasta ahora, la prueba francesa siempre le ha negado la sonrisa de la meta. "Aquí en UTMB se me está haciendo un poco bola", admite con sinceridad en el podcast especial de TrailRun sobre esta mítica prueba de trail. Sus cuatro intentos anteriores acabaron en DNF, y la maldición persiste.
EL SEXTO PUESTO DE CAPELL EN LA TDS
¿Te perdiste la TDS? Aquí puedes leer la crónica de la prueba con el más que meritorio sexto puesto de Pau Capell.
TRES PRUEBAS, TRES HISTORIAS DEL UTMB
La OCC, de 55 kilómetros, es la más joven de todo el evento, ya que nació en 2014, y también la que más corredores populares atrae cada año. La CCC, con 100 kilómetros, es conocida como la hermana pequeña del UTMB y se ha convertido en la antesala perfecta para quienes sueñan con dar el salto a la prueba reina. El UTMB, con 171 kilómetros, es considerado el Everest del trail, una carrera que exige más de 20 horas a los élite rodeando el macizo del Mont-Blanc a través de tres países.
MIRADA AL CIELO EN EL UTMB
El tiempo vuelve a ser protagonista en la semana de Chamonix. Para este jueves se esperan temperaturas frescas en altura, entre 3 y 7 grados en los collados, con posibilidad de lluvias intermitentes y viento moderado. La organización ha endurecido el material obligatorio y exige pantalón y guantes impermeables. Estas condiciones pueden marcar la OCC y obligar a los corredores a exprimirse aún más en la bajada hacia Chamonix.
PROGRAMA DEL MIÉRCOLES EN CHAMONIX
La jornada de este miércoles en Chamonix viene cargada de actividad y con la incertidumbre del tiempo como telón de fondo.
- 11:00 — YCC The Revenge (Chamonix): la prueba juvenil más explosiva, con promesas internacionales midiéndose en un formato corto e intenso.
- 14:00 — Mini UTMB (Chamonix): los más pequeños también tendrán su espacio en un recorrido adaptado que refleja el espíritu familiar del evento.
- 16:00 — Presentación de élites (Chamonix): el gran escaparate de la semana, con los mejores corredores del planeta desfilando en la plaza antes de medirse en las pruebas reina.
RESULTADOS DE LOS ESPAÑOLES EN LA TDS 2025
6º General – Pau Capell → 20:02:15 (6º masculino)
75º General – Gerard Morales → 25:29:37
106º General – Francesc Martin Toro → 26:46:03
117º General – David González Llera → 27:05:53
173º General – Yasmina Castro Chacón → 28:43:16 (10ª femenina)
190º General – Isaac Alcaide → 29:04:45
192º General – María Victoria Soler Jiménez → 29:11:09
204º General – Marc Pedro Lloret → 29:26:52
245º General – Pere Mongay Monteso → 30:37:25
328º General – Francesc Basacoma → En carrera (último paso Les Houches)
364º General – Xabat Arechavaleta Muñozguren → En carrera (último paso Bellevue)
522º General – Ignacio Richart de Francisco → En carrera (último paso Col de Tricot)
¡YASMINA CASTRO, DÉCIMA EN LA TDS!
La TDS 2025, con sus 152,2 km y 9.001 metros de desnivel positivo, volvió a poner a prueba la resistencia de todos sus participantes. En categoría femenina, la mejor española fue Yasmina Castro Chacón, que completó el recorrido en 28:43:16, alcanzando el puesto 173 de la general y el 10º entre las mujeres. Una actuación notable que la mantuvo en la pelea del top 10 durante buena parte de la carrera.
También merece reconocimiento la constancia de María Victoria Soler Jiménez, que cruzó la meta en Chamonix con un tiempo de 29:11:09, asegurando su lugar entre las finalizadoras de una edición especialmente exigente.
Aunque el triunfo fue para la estadounidense Careth Arnold, las españolas volvieron a demostrar carácter y capacidad para medirse en el escenario más duro del trail mundial.
EL PROGRAMA DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO
La jornada de este miércoles en Chamonix viene cargada de actividad y con la incertidumbre del tiempo como telón de fondo.
11:00 – YCC The Revenge (Chamonix)
La prueba juvenil más explosiva, donde se medirán las promesas internacionales del trail en un formato corto e intenso.
14:00 – Mini UTMB® (Chamonix)
Los más pequeños también tendrán su espacio en un recorrido adaptado, reflejo del espíritu familiar del evento.
16:00 – Presentación de élites (Chamonix)
El gran escaparate de la semana: los mejores corredores del planeta desfilarán en la plaza de Chamonix antes de enfrentarse a las pruebas reina.
PREOCUPA LA LLUVIA
La organización ha advertido de que las lluvias previstas podrían obligar a ajustes de material obligatorio e incluso a cambios en el recorrido de la OCC del jueves. La prioridad será siempre la seguridad, sin perder la esencia competitiva del UTMB.
