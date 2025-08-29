UTMB 2025, en directo: resultados en vivo de la UTMB y CCC hoy en Mont-Blanc

SE ACERCA EL PRIMER PASO DE LA UTMB

La UTMB 2025 masculina avanza hacia su primer gran punto de control en Col de Voza, al que los líderes llegarán en algo más de diez minutos. La salida en Chamonix estuvo marcada por una atmósfera vibrante, pero el inicio de carrera no ha sido sencillo: la intensa lluvia que acompaña al pelotón en este primer tramo endurece el recorrido y añade un componente extra de desgaste. El paso por el Col de Voza, en el kilómetro 8,6, ofrecerá la primera referencia clara de tiempos y permitirá comprobar qué corredores marcan el ritmo en la ascensión inicial rumbo al macizo del Mont-Blanc