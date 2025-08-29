Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
UTMB 2025, en directo: resultados en vivo de la UTMB y CCC hoy en Mont-Blanc

UTMB 2025: carreras, horarios y cómo seguir en directo por TV y online

La salida de la UTMB en la localidad de Chamonix

La salida de la UTMB en la localidad de Chamonix / UTMB

David Boti

David Boti

Barcelona

El UTMB Mont-Blanc 2025 afronta la recta final de la semana en Chamonix con la disputa hoy de la CCC y de la UTMB, la prueba reina. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.

