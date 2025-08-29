EN DIRECTO
TRAIL
UTMB 2025, en directo: resultados en vivo de la UTMB y CCC hoy en Mont-Blanc
UTMB 2025: carreras, horarios y cómo seguir en directo por TV y online
El UTMB Mont-Blanc 2025 afronta la recta final de la semana en Chamonix con la disputa hoy de la CCC y de la UTMB, la prueba reina. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.
- OCC: Sara Alonso, Rosa Lara e Ikram Rharsalla firman un histórico triple top 10
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y finaliza sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
SE ACERCA EL PRIMER PASO DE LA UTMB
La UTMB 2025 masculina avanza hacia su primer gran punto de control en Col de Voza, al que los líderes llegarán en algo más de diez minutos. La salida en Chamonix estuvo marcada por una atmósfera vibrante, pero el inicio de carrera no ha sido sencillo: la intensa lluvia que acompaña al pelotón en este primer tramo endurece el recorrido y añade un componente extra de desgaste. El paso por el Col de Voza, en el kilómetro 8,6, ofrecerá la primera referencia clara de tiempos y permitirá comprobar qué corredores marcan el ritmo en la ascensión inicial rumbo al macizo del Mont-Blanc
PUPPI ROZA LA VICTORIA EN LA FLÉGÈRE
El italiano ha pasado por La Flégère en 9h29:24, consolidando un liderato que ha construido con autoridad desde la mitad de la carrera. Su ventaja respecto al estadounidense David Sinclair, segundo con 9h40:25, supera ya los diez minutos y le sitúa a las puertas de un triunfo histórico en Chamonix. Con apenas siete kilómetros de descenso hasta la meta, Puppi acaricia una victoria que coronaría su temporada perfecta en el circuito UTMB
TARASOVA SIGUE A TIRO DEL PODIO EN VALLORCINE
La pugna por la victoria femenina en la CCC se mantiene vibrante tras el paso por Vallorcine. La polaca Martyna Mlynarczyk conserva el liderato con 9h25:53, aunque la francesa Blandine L’Hirondel ha reducido la diferencia al pasar en 9h26:52, apenas un minuto más tarde. Muy cerca aparece la española Anna Tarasova, que ha cruzado en 9h29:06 y continúa en la tercera plaza, a menos de cuatro minutos de la cabeza. La catalana mantiene sus opciones intactas para pelear por la victoria en el tramo decisivo hacia Chamonix, donde cualquier detalle puede ser determinante.
¡MUCHA LLUVIA EN LA UTMB!
Ahora mismo, muchos corredores están parando a ponerse las chaquetas para no acabar calados. Algunos se la juegan. Esto puede afectar a los tiempos de esta edición, aunque todo acaba de empezar y estamos en los kilómetros iniciales
MARIO OLMEDO Y ANDREU SIMÓN, EN REMONTADA EN VALLORCINE
En Vallorcine, Mario Olmedo Sancha ha firmado un tiempo de 9h00:58 que le coloca en la 8ª posición, mientras que Andreu Simón Aymerich ha llegado poco después en 9h04:10 situándose 10º. Ambos han protagonizado una notable remontada en los últimos kilómetros y se mantienen a tiro de las plazas delanteras en el tramo final hacia Chamonix. Por delante, el italiano Francesco Puppi sigue dominando con solvencia.
¡PELOS DE PUNTA!
Así ha sido la emocionante salida de la UTMB en Chamonix.
ANNA TARASOVA, A LA CAZA DE LA SEGUNDA
La polaca Martyna Mlynarczyk mantiene el liderato con 8h32:43, pero la francesa Blandine L’Hirondel ha cruzado apenas cuatro minutos después en 8h36:03, seguida muy de cerca por la española Anna Tarasova, que ha firmado 8h36:42. La catalana ha recortado tiempo respecto a Blandine y refuerza sus opciones de alcanzar la segunda plaza en el tramo final. Además, ha abierto distancia con la noruega Sylvia Nordskar, que ha pasado en 8h40:36 y empieza a perder contacto con el podio
LA UTMB 2025 YA ESTÁ EN MARCHA
La espera ha terminado: la UTMB 2025 ha arrancado desde la Place du Triangle de l’Amitié en Chamonix en un ambiente vibrante, con miles de aficionados arropando a los mejores corredores del mundo. Los atletas afrontan 170 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo en un recorrido legendario que atraviesa Francia, Italia y Suiza antes de regresar al corazón de los Alpes franceses. La emoción es máxima en una edición que reúne a los grandes nombres del trail internacional y que pondrá a prueba la resistencia, la estrategia y la capacidad de sufrimiento de todos sus protagonistas.
EL STREAMING, EN DIRECTO
La UTMB se puede seguir también, de manera ininterrumpida, a través del streaming oficial.
¡AMBIENTAZO EN LA SALIDA EN CHAMONIX!
Empieza a llenarse la plaza de Chamonix y falta todavía media hora para el arranque. Ya presentaron a los élite que correrán la UTMB. Entre los españoles, dos nombres propios: Pablo Villa y el incombustible Miguel Heras.
