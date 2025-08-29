EN DIRECTO
TRAIL
UTMB 2025, en directo: resultados en vivo de la CCC y UTMB hoy en Chamonix
UTMB 2025: carreras, horarios y cómo seguir en directo por TV y online
El UTMB Mont-Blanc 2025 afronta la recta final de la semana en Chamonix con la disputa hoy de la CCC y de la UTMB, la prueba reina. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.
- OCC: Sara Alonso, Rosa Lara e Ikram Rharsalla firman un histórico triple top 10
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y finaliza sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
LA CCC, UN DURO RECORRIDO ENTRE COURMAYEUR Y CHAMONIX
La CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) es la hermana mediana del UTMB, pero no por ello menos exigente. En 2025 mantiene su identidad como una de las pruebas más duras del circuito, con 100 kilómetros y 6.100 metros de desnivel positivo atravesando tres países: Italia, Suiza y Francia.
La salida se dará en Courmayeur (Italia), a los pies del Mont-Blanc, con una primera sección que rápidamente exige a los corredores con largas subidas hacia el Col Ferret, donde el pelotón se adentra en territorio suizo. El paso por Champex-Lac será uno de los puntos clave, tanto por la belleza del entorno como por la exigencia física acumulada.
La segunda parte de la carrera entra en terreno francés, donde los participantes afrontarán sectores técnicos y ascensiones míticas como la de La Flégère, que suele marcar diferencias antes del descenso final hacia Chamonix. La llegada en la icónica plaza del pueblo convierte la CCC en una auténtica fiesta del trail mundial, donde miles de aficionados animan a los corredores.
LOS NOMBRES ESPAÑOLES EN LA CCC
España se presenta en la CCC con un bloque numeroso y ambicioso. Entre los hombres, destacan nombres como Andreu Simón, referencia nacional en la larga distancia, Mario Olmedo y Rodrigo Monasor, ambos en gran forma esta temporada, además de Goar Lopetegui, que llega con opciones de estar en la pelea por el top internacional.
En categoría femenina, la atención se centra en tres corredoras de primer nivel: Azara García de los Salmones, una de las más laureadas del trail español, Anna Tarásova, que buscará consolidarse en la élite, y Aroa Sío, siempre competitiva en pruebas internacionales. Un equipo equilibrado que buscará protagonismo en los 100 kilómetros de Courmayeur a Chamonix.
LA CCC, LA CARRERA DE LOS 100 KMS
La CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) arranca hoy y se presenta como una de las pruebas más atractivas de la semana del UTMB. Con 100 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo, la carrera será clave para medir fuerzas en la larga distancia previa al UTMB. La cita contará con varios de los mejores corredores internacionales y una destacada representación española, que buscará asaltar el podio en un recorrido exigente y espectacular.
LA METEOROLOGÍA, DETERMINANTE EN LA CCC
El tiempo volverá a condicionar la jornada de este viernes en la CCC del UTMB Mont-Blanc. En la salida desde Courmayeur se esperan cielos cubiertos y posibilidad de lluvia intermitente, con temperaturas entre 12 y 15 grados. Durante el recorrido, especialmente en zonas altas como el Grand Col Ferret, los termómetros caerán por debajo de los 5 grados y el viento puede intensificarse. En Chamonix, la llegada estará marcada por un clima inestable y humedad alta, que pondrá a prueba tanto a la élite como a los corredores populares.
EL PROGRAMA DE HOY VIERNES 29 DE AGOSTO
- 09:00 – Salida CCC (101 km / +6.050 m, desde Courmayeur)
- 17:45 – Salida UTMB (174 km / +9.900 m, desde Chamonix)
- 19:00 – Llegada primeros CCC (hombres)
- 20:45 – Llegada primeras CCC (mujeres)
¡EMPEZAMOS!
¡Buenos días! Bienvenidos a la narración de la espera jornada del viernes en la UTMB del Mont-Blanc 2025.
