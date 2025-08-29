UTMB 2025, en directo: resultados en vivo de la CCC y UTMB hoy en Chamonix

LA CCC, UN DURO RECORRIDO ENTRE COURMAYEUR Y CHAMONIX

La CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) es la hermana mediana del UTMB, pero no por ello menos exigente. En 2025 mantiene su identidad como una de las pruebas más duras del circuito, con 100 kilómetros y 6.100 metros de desnivel positivo atravesando tres países: Italia, Suiza y Francia.

La salida se dará en Courmayeur (Italia), a los pies del Mont-Blanc, con una primera sección que rápidamente exige a los corredores con largas subidas hacia el Col Ferret, donde el pelotón se adentra en territorio suizo. El paso por Champex-Lac será uno de los puntos clave, tanto por la belleza del entorno como por la exigencia física acumulada.

La segunda parte de la carrera entra en terreno francés, donde los participantes afrontarán sectores técnicos y ascensiones míticas como la de La Flégère, que suele marcar diferencias antes del descenso final hacia Chamonix. La llegada en la icónica plaza del pueblo convierte la CCC en una auténtica fiesta del trail mundial, donde miles de aficionados animan a los corredores.