UTMB 2025, en directo: resultados de la UTMB y de los españoles en vivo hoy en Mont-Blanc

RUTH CROFT YA ROZA EL TRIUNFO Y COURTNEY SE HUNDE

La neozelandesa Ruth Croft sigue aumentando su ventaja y pasa primera por Vallorcine (km 157) con un tiempo de 20:45:24, en una UTMB 2025 que está siendo todo un recital de fuerza y regularidad.

A más de 26 minutos aparece la francesa Camille Bruyas (21:12:14), que mantiene opciones de pelear por el triunfo en los últimos 18 kilómetros.

El gran golpe lo protagoniza Courtney Dauwalter, que llega muy tocada y se descuelga hasta la tercera plaza con 21:31:59, dejando abiertas las opciones de ser superada por rivales que vienen recortando.

La alemana Katharina Hartmuth, cuarta con 21:33:10, ya pisa los talones a la leyenda estadounidense.