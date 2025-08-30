EN DIRECTO
UTMB 2025, en directo: resultados de la UTMB y de los españoles en vivo hoy en Mont-Blanc
Así se reparten los premios del UTMB: igualdad de género y hasta 20.000 euros al campeón
El UTMB Mont-Blanc 2025 afronta la recta final de la semana en Chamonix con la disputa de la prueba reina, la UTMB de 174 kilómetros. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.
- UTMB: Tom Evans conquista la UTMB en una edición histórica
- CCC: Anna Tarasova, madre y heroína: podio histórico en Chamonix
- OCC: Sara Alonso, Rosa Lara e Ikram Rharsalla, triple top 10
- TDS: Pau Capell vuelve a brillar en Chamonix y finaliza sexto
- ETC: Alain Santamaría gana y María Fuentes acaba segunda
LA CARA DE LA VICTORIA EN CHAMONIX
La cara de Tom Evans, vencedor de la UTMB 2025, tras cruzar la meta y tocar el cielo en Chamonix. En las dos ediciones anteriores, el corredor de Asics tuvo que abandonar. Resiliencia.
RUTH CROFT YA ROZA EL TRIUNFO Y COURTNEY SE HUNDE
La neozelandesa Ruth Croft sigue aumentando su ventaja y pasa primera por Vallorcine (km 157) con un tiempo de 20:45:24, en una UTMB 2025 que está siendo todo un recital de fuerza y regularidad.
A más de 26 minutos aparece la francesa Camille Bruyas (21:12:14), que mantiene opciones de pelear por el triunfo en los últimos 18 kilómetros.
El gran golpe lo protagoniza Courtney Dauwalter, que llega muy tocada y se descuelga hasta la tercera plaza con 21:31:59, dejando abiertas las opciones de ser superada por rivales que vienen recortando.
La alemana Katharina Hartmuth, cuarta con 21:33:10, ya pisa los talones a la leyenda estadounidense.
TOP 10 MASCULINO DE LA UTMB 2025 EN CHAMONIX
Ya tenemos a los diez primeros hombres en meta tras una edición marcada por el frío, la lluvia y los abandonos de grandes nombres como François D’Haene o Pablo Villa.
- Tom Evans (GBR) – 19:18:58
- Ben Dhiman (USA) – 19:51:37
- Josh Wade (GBR) – 20:05:06
- Ji Duo (CHN) – 20:15:05
- Thibaut Garrivier (FRA) – 20:20:25
- Ludovic Pommeret (FRA) – 20:40:34
- Yannick Noël (FRA) – 21:03:41
- Jiasheng Shen (CHN) – 21:11:59
- Rod Farvard (USA) – 21:18:24
- Jiaju Zhao (CHN) – 21:19:47
Victoria incontestable de Evans con un crono de 19h18m, seguido por Dhiman a más de media hora. El podio lo completa Josh Wade en otra gran jornada para el trail británico.
CLAUDIA TREMPS, OCTAVA EN LES TSEPPES
Claudia Tremps ha pasado por Les Tseppes (km 148,9) en un tiempo de 21:02:56, consolidándose en la décima posición femenina del UTMB 2025.
La española mantiene un pulso muy ajustado con sus rivales: la francesa Magali Mellon ha cruzado prácticamente a la par (21:04:41) y la sueca Anna Carlsson sigue ligeramente por delante (20:47:27).
Con este paso, Tremps demuestra fortaleza en la parte más exigente de la carrera, donde se están definiendo las plazas de honor antes de encarar el tramo final hacia Chamonix.
TOP 6 MASCULINO EN META
a Place du Triangle de l’Amitié ya ha recibido a los seis primeros hombres de este UTMB 2025:
- Tom Evans (GBR) – 19:18:58
- Ben Dhiman (USA) – 19:51:37
- Josh Wade (GBR) – 20:05:06
- Ji Duo (CHN) – 20:15:05
- Thibaut Garrivier (FRA) – 20:20:25
- Ludovic Pommeret (FRA) – 20:40:34
El británico Evans se consagra como campeón con una renta sólida, mientras Dhiman y Wade completan un podio de altísimo nivel. El chino Ji Duo confirma su proyección con una brillante cuarta plaza y Francia coloca a dos de sus referentes en el top6
BEN DHIMAN, SUBCAMPEÓN DEL UTMB 2025
El estadounidense Ben Dhiman ha cruzado la meta en Chamonix en un tiempo de 19:51:37, proclamándose segundo clasificado del UTMB 2025.
El corredor del Asics Fuji Trail ha sabido gestionar la dureza del recorrido y las complicadas condiciones nocturnas para asegurar una plaza de podio que le consagra en la élite mundial del trail.
Dhiman ha terminado a casi 33 minutos del campeón Tom Evans, que paró el crono en 19:18:58. Una diferencia clara, pero que no empaña el excelente rendimiento del estadounidense en una de las ediciones más exigentes de la historia reciente
CLAUDIA TREMPS, LA MEJOR ESPAÑOLA EN EL UTMB 2025
En Champex-Lac, el protagonismo español lo firma Claudia Tremps, que marcha 8ª en la general femenina y se convierte en la mejor representante nacional en carrera. La catalana sigue sólida y ya encara la recta final con opciones de mantener o incluso mejorar su posición.
Detrás, entre los hombres, el mejor clasificado es Albert Martínez Pons (80º), seguido por Daniel Colom Masip (101º) y una leyenda como Maite Maiora, que se mantiene 15ª en categoría femenina y continúa peleando con garra en cada kilómetro.
DE LA DEUDA PENDIENTE A LA GLORIA: EVANS SE CONSAGRA
Tom Evans ha firmado en Chamonix la mayor victoria de su carrera al proclamarse campeón del UTMB 2025 con un tiempo de 19:18:58, un triunfo que cobra aún más valor tras su abandono en la edición de 2024.
El corredor de ASICS llegaba con la espina clavada y la ha transformado en una temporada perfecta: a principios de año ya había conquistado el Arc of Attrition (80 km, 6h54:40) y en marzo arrasó en la Tenerife Bluetrail (110 km, 12h32:20). El UTMB, la cita más prestigiosa del ultratrail mundial, lo eleva definitivamente al olimpo del deporte.
Evans, que siempre había mostrado talento para estar con los mejores, da así un golpe en la mesa y se consagra como referencia absoluta de la nueva generación de ultrafondistas.
¡EVANS BAJÓ DE LAS 20 HORAS!
El británico ha cruzado la meta de Chamonix con un registro de 19 horas, 18 minutos y 58 segundos, proclamándose campeón con autoridad en la UTMB 2025.
Un crono de prestigio que refleja su fortaleza en los tramos decisivos y que le consagra definitivamente como uno de los grandes nombres del ultratrail mundial.
¡TOM EVANS, CAMPEÓN DE LA UTMB 2025!
Tom Evans ya es el nuevo rey del Mont Blanc. El corredor de Asics entró en meta en Chamonix proclamándose campeón de la UTMB 2025, confirmando su condición de gran favorito tras dominar con solidez los últimos kilómetros.
Con una carrera medida al detalle, Evans resistió la presión en los tramos nocturnos y supo aprovechar la ventaja obtenida en La Fouly y Trient para imponerse con claridad.
