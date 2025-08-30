Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

TRAIL

UTMB 2025, en directo: resultados de la UTMB y de los españoles en vivo hoy en Mont-Blanc

Así se reparten los premios del UTMB: igualdad de género y hasta 20.000 euros al campeón

Tom Evans celebrando su victoria en Chamonix

Tom Evans celebrando su victoria en Chamonix / UTMB

David Boti

David Boti

Barcelona

El UTMB Mont-Blanc 2025 afronta la recta final de la semana en Chamonix con la disputa de la prueba reina, la UTMB de 174 kilómetros. Sigue en directo los resultados, retiradas y declaraciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas