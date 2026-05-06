La UnitTrail League, el alma colectiva del circuito UnitTrail

Desde su creación, el circuito UnitTrail apostó por una visión clara del trail running: una experiencia que va más allá del rendimiento individual. Bajo esa idea nace la UnitTrail League, la clasificación por equipos que forma parte del ADN del circuito y que pone en valor la fuerza del grupo dentro de la competición.

La UnitTrail League establece su clasificación a partir de la suma de puntos obtenidos en los cuatro mejores resultados de cada equipo dentro del calendario UnitTrail. Para formar parte de esta clasificación, los equipos deben completar al menos cuatro pruebas puntuables, con un mínimo de cuatro atletas finalizando cada una de ellas, consolidando así una participación sólida y constante a lo largo de la temporada.

Uno de los aspectos diferenciales de la League es su carácter inclusivo, ya que los equipos están formados por atletas masculinos y femeninos que puntúan conjuntamente, configurando una única clasificación. Un formato que refuerza la igualdad y el sentido de equipo en cada línea de salida.

Además de los resultados en carrera, la UnitTrail League premia la implicación y la continuidad. Los equipos pueden sumar bonificaciones adicionales en función del número de pruebas completadas, incentivando la presencia en el circuito y la regularidad competitiva. A esto se suma un reconocimiento extra para aquellos conjuntos que cuentan con atletas finishers del circuito, es decir, corredores que completan al menos cinco pruebas durante la temporada.

La League está abierta a equipos sin límite máximo de integrantes, con la posibilidad de incorporar nuevos atletas durante el verano, lo que permite adaptarse a la evolución de cada grupo a lo largo del año. Para participar, los equipos deben formalizar su inscripción en la web oficial dentro del plazo establecido, definiendo así su identidad dentro del circuito.

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Con este formato, UnitTrail consolida una propuesta que traslada la competición a una dimensión colectiva, donde cada punto suma y cada corredor cuenta. La UnitTrail League no solo mide el rendimiento, sino también el compromiso, la constancia y la capacidad de construir equipo en torno a la montaña.