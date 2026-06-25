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TRAIL

Unique Trail Lanzarote by Joma inicia su camino con una puesta de largo en el Mirador del Río

La prueba celebrará su primera edición del 15 al 17 de octubre y recorrerá cinco municipios de la isla

Representantes e instituciones en el acto de presentación

Representantes e instituciones en el acto de presentación / Arista Eventos

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La primera edición de Unique Trail Lanzarote by Joma fue presentada oficialmente en el Mirador del Río, meta de las cuatro distancias de la prueba. La carrera se celebrará del 15 al 17 de octubre y nace con el objetivo de convertirse en una nueva referencia del trail running en la isla, recorriendo cinco municipios de Lanzarote y combinando deporte, territorio y promoción turística.

El acto reunió a representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores y organización. Sandra Moreno, corredora de Joma, calificó la prueba de "apuesta segura" y celebró la implicación de la marca en el proyecto. El consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, la definió como una cita "con todos los ingredientes para crecer desde su estreno", integrada en la oferta deportiva insular con proyección autonómica, nacional e internacional.

Los alcaldes de los municipios implicados también tomaron la palabra. El de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que la distancia maratón parta desde su localidad, "el corazón de la isla", con espacios singulares como La Geria. El de Haría, Alfredo Villalba, subrayó la colaboración entre administraciones como "el verdadero secreto" del proyecto y celebró que la prueba finalice en su municipio. El concejal de Yaiza, Ángel Lago, reivindicó que Lanzarote no puede quedarse atrás respecto a Gran Canaria, Tenerife o La Palma en materia de carreras de montaña.

Elisabeth Cedrés, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, destacó como valor añadido la gratuidad en las inscripciones para personas con discapacidad. El coorganizador Juan Antonio Carreño, "Chico", agradeció el respaldo público-privado recibido: "Sin la colaboración entre administraciones y empresas sería imposible sacar adelante una prueba de estas características".

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Unique Trail Lanzarote by Joma está organizada por Summits Sports Events y K3 Servicios Deportivos Integrales, con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Yaiza, San Bartolomé y Haría, entre otras entidades.

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