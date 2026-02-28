Under Armour completa la familia Velociti: así son las nuevas Distance y Pace

Under Armour presenta dos nuevos tipos de zapatilla de la familia Velocit para el puzle: las UA Velociti Distance y las UA Velociti Pace. Con ellas, la marca cierra la próxima generación de Velociti como un ecosistema completo: desde el rodaje diario y los kilómetros de base hasta el día D de la competición.

La apuesta llega después del impulso de finales del año pasado con Velociti Elite 3, Velociti Pro 2 y Velociti SPD, tres modelos pensados para ir subiendo el listón según la sesión aprieta. Ahora, Distance y Pace amplían la familia con un mensaje claro: si entrenas con continuidad, tu zapatilla debe acompañarte en cada fase del ciclo, no obligarte a cambiar de plan.

Así lucen las Velociti Distance / UNDER ARMOUR

El mejor ejemplo de esa lógica está en la élite. Sharon Lokedi, ganadora en Boston 2025 con récord del circuito, prepara su regreso a la Maratón de Boston del 20 de abril con el objetivo de defender título. En su planificación, el rol de cada Velociti está definido: "Defender mi título en Boston significa llegar más fuerte, más inteligente y mejor preparada". Y aterriza esa idea con una rutina reconocible para cualquier corredor: "Utilizo las Distance en los días de carrera larga, que me ayudan a ganar fuerza y confianza, y las Elite 3 cuando necesito un empujón extra".

¿Qué aportan las nuevas Velociti de Under Armour?

Las Velociti Distance están orientadas a semanas de alto kilometraje, con el tridente que más se valora cuando se acumulan horas: estabilidad, amortiguación y durabilidad.

Así es la Velociti Distance / UNDER ARMOUR

Las Velociti Pace, en cambio, buscan una sensación ligera y reactiva para el entrenamiento diario y carreras de intensidad moderada: ese punto dulce entre ir cómodo y no perder chispa.

"Cada zapatilla de esta generación de la plataforma Velociti se ha creado con un propósito específico", resume Jonathan Hutnyan, director sénior de la línea de calzado de rendimiento para running en Under Armour, antes de rematar: "hemos completado un sistema que da soporte a todo el proceso de entrenamiento".