La última carrera del año para Pau Capell será en Ibiza: estreno en el 3 Días Trail

La carrera 3 Días Trail Ibiza vivirá el estreno de Pau Capell (Sant Boi de Llobregat, 1991) en esta duodécima edición. El atleta catalán, uno de los corredores más reconocidos del panorama internacional, aterriza por primera vez en la isla para participar en la prueba ibicenca, aportando todo el peso de una trayectoria excepcional que lo ha consolidado como referente mundial del trail running.

Un palmarés de leyenda

El corredor del equipo The North Face es sinónimo de constancia, estrategia y excelencia en la larga distancia. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del trail cuando en 2019 conquistó la prueba reina del Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), en Chamonix, con una actuación inolvidable. Aquel mismo año, firmó varias victorias de renombre al imponerse también en la Classic de Transgrancanaria (campeón de manera consecutiva desde 2017 a 2020), en la Patagonia Run y en la Mozart 100. Su dominio fue tal que ese 2019 culminó como campeón del Ultra-Trail World Tour, título que ya había logrado en 2018 y que repetiría en 2021.

Pau Capell, en la Transgrancanaria / Ian Corless

A lo largo de su carrera, Capell ha sumado éxitos en pruebas tan prestigiosas como la TDS (2016) o Eiger Ultra Trail (2018); además de podios en la CCC, Ultra-Trail Monte Fuji; MIUT Madeira Island o Lavaredo Ultra Trail. Siempre competitivo, su estilo de carrera decidido y su capacidad para leer el terreno le han convertido en uno de los corredores más seguidos y respetados a nivel global.

Buenos resultados en los últimos años

Su 2024 comenzó de manera notable en Istria 100 by UTMB, donde se coló en el podio de la prueba de 110 km, cruzando la meta en tercera posición. Pocos meses después, volvió a destacar en el Ultra-Trail Dinarides, también en Croacia, firmando otra excelente actuación en la maratón, alcanzando nuevamente el tercer escalón del podio. Cerró la temporada con otro buen resultado en FalcoTrail, rozando el podio absoluto en una carrera marcada por las exigencias del terreno.

En este 2025, el corredor catalán, que cuenta con un ranking ITRA de 874 puntos y 863 en el índice UTMB, mostró que su espíritu competitivo permanece intacto: en junio logró una espectacular segunda posición en el Trail 100 Andorra by UTMB, completando más de 100 km y casi 7.000 m de desnivel en pleno escenario pirenaico.

Regreso a la TDS

Esta semana, Capell regresó a un terreno conocido para él como es la TDS de UTMB Mont-Blanc, carrera que sale desde Courmayeur y donde ya se proclamó vencedor en 2016. En esta edición, completó los exigentes 148 kilómetros y 9.300 metros de desnivel positivo con una meritoria sexta posición en 20 horas, 2 minutos y 15 segundos.

Una mentalidad diferente para cerrar el año

Para esta ocasión especial, Capell cambiará su enfoque habitual. "Para mí será la última carrera del año, cerrarla en 3 Días Trail Ibiza es una oportunidad de correr una carrera diferente de tres etapas, obviamente sin un pensamiento competitivo más que el de salir con un dorsal y disfrutar del ambiente", explica el corredor catalán. "Es una de las islas baleares que me es más desconocida, así que será una oportunidad de poder visitar el trail en esta isla".

Pau Capell, referente del trail español y mundial / J. SARAGOSSA

El atleta de The North Face afirma: "Correré acompañado, que es algo diferente y más divertido. Esta vez no busco únicamente un gran resultado por mi compromiso profesional con el deporte, sino que tengo un enfoque más comunitario". Su mentalidad será completamente diferente: "Poder compartir vivencias con las personas que estén por la zona, con otros competidores, y poder aprovechar los avituallamientos, que normalmente en carreras no tenemos tiempo de parar. En este caso la mentalidad será diferente, tengo muchas ganas de cerrar un buen año, y hacerlo en Ibiza pasándolo bien será un bonito recuerdo".

La participación de Pau Capell en 3 Días Trail Ibiza supone un salto cualitativo para el evento. El corredor catalán participará en los tres días de competición, optando por la distancia de media maratón en la jornada del sábado. Su presencia no solo garantiza espectáculo deportivo, sino que atraerá a corredores y aficionados de todo el mundo, deseosos de compartir kilómetros con uno de los grandes iconos del ultra-trail internacional.

Un formato singular que combina deporte, naturaleza y turismo

La 3 Días Trail Ibiza, que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre, es una experiencia deportiva tan única como su escenario: un formato por etapas que recorre el corazón de la isla durante tres jornadas consecutivas. El evento arranca el viernes con una carrera nocturna de 10 kilómetros en el entorno histórico de Dalt Vila, iluminado y vibrante. El sábado llega la etapa reina, con opciones para todos los perfiles: Ultra Trail de 72 km, Maratón, Media Maratón o 10K Starter, todas con la línea de meta en Sant Josep y recorridos que cruzan playas, montañas y cumbres emblemáticas como Sa Talaia o Puig d'en Serra. Finalmente, el domingo se despide con una etapa de 10 km diurna en Santa Eulària del Río, ofreciendo senderos de pura naturaleza balear para cerrar la experiencia con broche de oro.

Gran ritmo de inscripciones

El número de participantes sigue en aumento con más de un 40% de participación femenina y con los dorsales de la media maratón y 10K a punto de agotarse. Ya hay confirmados atletas de 26 nacionalidades, de los cuales destacan 50 corredores de Francia o los 30 de Reino Unido y 30 de Países Bajos. Las inscripciones siguen abiertas a través de la web oficial 3diastrailibiza.com, con tarifas reducidas disponibles por tiempo limitado.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.