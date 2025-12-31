La última del año: cómo plantear la San Silvestre

La San Silvestre es mucho más que una carrera en el calendario. Para miles de corredores populares, ponerse un dorsal el 31 de diciembre es casi un ritual: la forma más natural de cerrar un año entero de kilómetros, madrugones y entrenamientos. No importa tanto cómo haya ido la temporada; importa seguir ahí, despedir el año en movimiento y hacerlo rodeado de un ambiente único.

Ese es, precisamente, el gran valor de la San Silvestre. Disfraces, música, familias animando y una marea de corredores con un objetivo común: cruzar la meta antes de las uvas. Es una carrera distinta, más emocional que competitiva, donde el reloj pierde protagonismo frente a las sensaciones y la celebración colectiva del running.

Antes de pensar en ritmos o marcas, conviene hacerse una pregunta clave: ¿cómo quiero cerrar el año? Algunos corredores llegan con ganas de competir y apretar los dientes; otros, simplemente, quieren disfrutar sin presión. Tener claro ese propósito evita errores habituales, como salir demasiado rápido o frustrarse con el cronómetro en un día que no va de eso.

La mayoría de San Silvestres se disputan sobre la distancia clásica de 10 kilómetros. Una distancia conocida, pero que no perdona excesos. El mayor peligro está en la salida: mucha gente, adrenalina alta y la tentación constante de correr más rápido de lo debido. Aquí, más que nunca, manda la cabeza.

Una estrategia sensata pasa por correr de menos a más. Empezar los primeros kilómetros a un ritmo cómodo, estabilizar sensaciones en la parte central y, si las piernas responden, progresar en el tramo final. En una carrera tan concurrida, acabar fuerte es mucho más gratificante que pagar un exceso inicial.

El recorrido también marca diferencias. La San Silvestre Vallecana es exigente, con un perfil que castiga si se sale pasado y un tramo final que pone a prueba las piernas. La Cursa dels Nassos, en cambio, es uno de los 10K más rápidos de Europa: plana, con largas rectas y condiciones ideales para volar… siempre que se sepa controlar el ritmo.

En ambos casos, hay detalles que no conviene descuidar: conocer el perfil, no estrenar zapatillas, estar atento a giros, cambios de asfalto o zonas resbaladizas. Pequeños factores que, en una carrera masiva, pueden marcar la diferencia entre disfrutar o sufrir.

Al final, la San Silvestre no va de sufrir sin sentido. Va de cruzar la meta con una sonrisa, de cerrar el año con buenas sensaciones y de recordar por qué empezamos a correr. Porque pocas maneras hay mejores de despedir el año que esa: corriendo hacia el siguiente.