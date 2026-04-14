UFC aterriza en España con el rebranding de los gimnasios CR7 Fitness by Crunch

UFC desembarca oficialmente en España a través de su cadena de gimnasios, UFC Gym, que comenzará a operar en las próximas semanas tras reconvertir los seis centros que hasta ahora funcionaban bajo la marca CR7 Fitness by Crunch.

Este movimiento implica el fin de la joint venture entre Cristiano Ronaldo y Crunch, y marca el inicio de una nueva etapa para la compañía estadounidense en el mercado nacional.

La organización de artes marciales mixtas complementará este rebranding con la apertura de un séptimo club, cuya ubicación aún no se ha concretado, dentro de un plan de crecimiento que la empresa define como agresivo y sostenido en el tiempo.

Un proyecto global con ambición local

UFC Gym subraya su compromiso con España y su intención de consolidar una red estable de clubes en el país. La marca opera actualmente más de 170 gimnasios en Norteamérica, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa, especialmente en Reino Unido e Irlanda, y asegura disponer de más de 500 ubicaciones en desarrollo a nivel global.

La expansión en España se articulará mediante dos modelos de franquicia:

UFC Gym Signature , grandes centros de entrenamiento integral con áreas de fuerza, cardio, funcional, MMA, recuperación y bienestar.

, grandes centros de entrenamiento integral con áreas de fuerza, cardio, funcional, MMA, recuperación y bienestar. UFC Gym Jiu Jitsu, espacios boutique centrados en boxeo, kickboxing y MMA, con un enfoque técnico y marcial.

Un cambio de marca, no una adquisición

A diferencia de otras operaciones corporativas, la llegada de UFC Gym no supone una compra, sino un cambio de marca dentro de un mismo ecosistema empresarial.

Tanto Crunch como UFC Gym comparten ADN a través de New Evolution Ventures (NEV), fundada por tres exdirectivos de 24 Hour Fitness. En 2009, NEV y UFC crearon una joint venture para impulsar la entrada del grupo de artes marciales en el sector del fitness.

El ascenso y estancamiento de CR7 Fitness by Crunch

El proyecto CR7 Fitness by Crunch nació con ambición. Tras la reorganización de Crunch Fitness en 2009, la alianza con Cristiano Ronaldo buscaba expandir un modelo low cost de alto valor, apoyado en la notoriedad del futbolista y en la integración de gimnasios ya existentes.

La marca llegó a operar una quincena de centros en España y Portugal, impulsada por la compra de nueve clubes RockGym en distintas ciudades.

En 2018, la compañía proyectaba abrir entre 100 y 150 gimnasios en España y hasta 75 en Portugal, confiada en un crecimiento acelerado y en la fortaleza de su propuesta. Sin embargo, el desarrollo se frenó tras la pandemia y la red se redujo a seis centros en España y cuatro en Portugal, estos últimos aún sin un futuro definido.

Cristiano Ronaldo en su gimnasio CR7 Fitness by Crunch / Archivo

Factores que frenaron el proyecto

El estancamiento de CR7 Fitness by Crunch respondió a varios elementos estructurales. La expansión basada en la integración de clubes preexistentes generó una red heterogénea en costes, tamaños y posicionamientos, dificultando la estandarización. Además, su concepto híbrido, a medio camino entre el low cost y la experiencia premium, perdió claridad frente a operadores más definidos como Basic-Fit o las cadenas boutique especializadas.

A ello se sumó la dependencia del tirón mediático de Cristiano Ronaldo, que abandonó España en 2018, y el impacto de la pandemia en la rentabilidad de algunos centros. Todo ello redujo la escalabilidad del proyecto y aceleró el cierre o reconversión de varios gimnasios.