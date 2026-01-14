El Tuc de Bacivèr vuelve a rugir: arranca el Freeride World Tour 2026 en Baqueira Beret

El freeride está de vuelta y lo hace por todo lo alto. Este jueves, 15 de enero, Baqueira Beret se convierte una vez más en el epicentro del esquí y snowboard más salvaje con la celebración del Baqueira Beret Pro by Movistar, prueba inaugural del Freeride World Tour 2026 by Peak Performance. El lugar elegido no podía ser otro que el Tuc de Bacivèr, esa imponente cara occidental que no solo desafía a los riders más técnicos, sino que también guarda algunos de los momentos más icónicos del Tour.

Después de varios días de incertidumbre meteorológica, la organización ha confirmado que el jueves es el día ideal para dar el banderazo de salida a la temporada. No hay previsiones de nuevas nevadas ni ventanas de buen tiempo en el horizonte, así que la cita se celebra con garantías de seguridad y visibilidad total. Más de 80 cm de nieve fresca en los últimos días y condiciones estabilizadas han dejado una base perfecta, y la estación presume ya de 150 kilómetros esquiables y más de 100 pistas operativas, con espesores de entre 70 y 100 cm de nieve polvo en las cotas medias y altas .

Pero este no es un simple arranque de temporada. Es un reencuentro emocional con una montaña que forma parte del ADN del FWT. El Tuc de Bacivèr, con sus 2.644 metros de altitud, regresa al calendario tras un paréntesis desde 2023. Su pendiente media de 40 grados y un desnivel de 424 metros ofrecen un lienzo brutal para que cada rider pinte su línea soñada. En el lado izquierdo, líneas más suaves, perfectas para el estilo fluido y el juego del freestyle. En la derecha, un terreno empinado y exigente, reservado para los más valientes y técnicos del big mountain .

Este escenario tiene algo que lo diferencia del resto del circuito: su orientación oeste, que garantiza una luz espectacular tanto para los jueces como para la retransmisión en directo. Pero, sobre todo, su cercanía a la estación permite al público vivir la acción de una forma muy próxima, casi tocando la nieve que levantan los riders. Y si algo tiene Baqueira Beret, es ese ambiente de público encendido que convierte cada descenso en un estallido de emociones .

La última vez que el Bacivèr fue testigo de una prueba del FWT, el español Aymar Navarro —ídolo local y leyenda del freeride— se despidió del circuito ante su gente. Fue un momento inolvidable que quedó grabado en la memoria colectiva del Tour. Por eso, volver aquí es también rendir homenaje a lo vivido, al espíritu de un deporte que mezcla riesgo, naturaleza y libertad en cada giro .

Este jueves, la acción comenzará a las 12:15 CET, tras el inicio de la retransmisión a las 12:00. El orden de salida: Snowboard Mujeres, Snowboard Hombres, Esquí Mujeres y Esquí Hombres. En total, una veintena de riders buscarán marcar su huella desde el primer evento de la temporada, con una motivación extra: empezar liderando el ranking en uno de los escenarios más exigentes del circuito .

Pero el freeride en Baqueira Beret no se limita a la élite. Este fin de semana también se celebrará el FWT Junior, donde las futuras promesas del circuito pondrán a prueba su talento. Además, en la zona de Beret, el Event Village y el test de material de más de 20 marcas mantendrán la actividad para los esquiadores y snowboarders que se acerquen a disfrutar del ambiente.

Baqueira Beret reafirma así su papel clave en el mapa internacional del freeride. No solo por su impresionante entorno natural y su capacidad organizativa, sino por una comunidad apasionada que vibra con cada giro, cada salto, cada línea inesperada. El Tour arranca aquí porque aquí se respira freeride. Porque aquí, en el Tuc de Bacivèr, la montaña no es solo un escenario: es un personaje más de esta historia que apenas comienza.

Para los que no puedan estar en directo, la organización ofrece la retransmisión completa en /es/noticiaswww.freerideworldtour.com/live, con comentarios expertos y múltiples ángulos de cámara para no perderse ni un detalle. También se puede seguir toda la acción en redes sociales a través de @freerideworldtour, con contenidos exclusivos, entrevistas y las mejores imágenes del evento .