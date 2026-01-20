José Ruiz, entrenador físico personal de la actriz Inma Cuesta, ha querido destacar cómo la rutina de ejercicios que sigue con ella marca la diferencia, especialmente después de los 40 años, cuando el cuerpo demanda enfoques más precisos y menos intensos.

El secreto del entrenamiento tras los 40

El método aplicado por José Ruiz, entrenador personal y fundador de Málaga Entrena, para la actriz Inma Cuesta (quien luce una figura envidiable a sus 45 años) está lejos de lo que cualquier podría pensar. No se trata de rutinas extremas, sino de estímulos inteligentes que priorizan la fuerza funcional, la movilidad y el control, evitando el desgaste innecesario típico de los entrenamientos más agresivos.

Este enfoque forma parte de su filosofía en Málaga Entrena, donde adapta los planes a la edad y al estilo de vida de cada persona, combinando fuerza, flexibilidad y resistencia para unos resultados que intentan evitar los riesgos de lesión.

En el entorno fitness actual, las redes sociales nos están mostrando poco a poco cómo estos métodos ganan terreno, con ejemplos de transformaciones reales que superan las expectativas, atrayendo a miles interesados en cambios duraderos tras los 40 años.

Para quienes superan los 40 años, los mejor es revisar sus hábitos de ejercicio con expertos como José Ruiz, que pueden optimizar resultados. Una estrategia bien pensada y definida puede transformar la forma física de cualquier persona, tenga la edad que tenga, cuidando su edad y evitando las lesiones.

A partir de los 40 años, aproximadamente, la sarcopenia reduce la masa muscular hasta un 1% año tras año, mientras la elasticidad de tendones y ligamentos disminuye, haciendo las articulaciones más rígidas y vulnerables a sobreesfuerzos o movimientos mal ejecutados.

Esto es lo que eleva la probabilidad de problemas como tendinitis, lumbalgias o lesiones en rodillas y espalda baja, especialmente en ejercicios de alto impacto. Por eso, lo más sensato es un enfoque como el del entrenador de Inma Cuesta: fuerza funcional, movilidad, control y buena alimentación, eliminando los entrenamientos agresivos.