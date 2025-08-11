El truco de 10 minutos que usan corredores de élite para salir a correr
El influencer Carlos Rojo explica la sencilla regla mental que puede convertir tu desgana en kilómetros recorridos
Mejora el corazón y los pulmones, ayuda a adelgazar, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el sueño, fortalece huesos y músculos, cuida el cerebro y afina la memoria… Los beneficios del running son de sobra conocidos. Sin embargo, a menudo hay un enemigo invisible que frena hasta al más motivado: la pereza.
Carlos Rojo, popular corredor e influencer con casi 200.000 seguidores en Instagram, lo tiene claro: "La mayoría de las veces que no sales a correr no es por cansancio, sino porque tu cerebro te está saboteando". Su propuesta para vencerlo es tan sencilla como eficaz.
La regla de los 10 minutos
El método consiste en vestirse y salir a correr bajo una única premisa: hacerlo solo durante 10 minutos. "Si después de esos 10 minutos quieres volverte a casa, puedes hacerlo… pero te aseguro que no lo harás", asegura Rojo. Según él, lo que más cuesta no es el entrenamiento, sino empezar.
Ese breve arranque suele ser suficiente para que el cuerpo entre en dinámica y la sesión se alargue de forma natural. Y si no es así, tampoco habrá sido tiempo perdido: correr solo 10 minutos ya aporta beneficios a la salud.
Diez minutos que suman mucho
Estudios recientes respaldan la teoría: una única sesión de running a la semana mejora la esperanza y la calidad de vida, y apenas diez minutos diarios de ejercicio pueden reducir hasta un 23% el riesgo de muerte prematura.
Por eso, la próxima vez que la pereza llame a tu puerta, quizá baste con poner en marcha el cronómetro… y dejar que el primer paso haga el resto.
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros