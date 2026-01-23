El Trofeo Borrufa 2026 vuelve más internacional que nunca a Ordino Arcalís

Los nervios del primer dorsal, la mirada fija en la línea de salida, la nieve crujiente bajo los esquís y el murmullo del público al pie de pista. Todo eso volverá a sentirse, y con más fuerza que nunca, en la edición 34 del Trofeo Borrufa, la clásica competición internacional juvenil que se celebrará del 26 al 29 de enero en Ordino Arcalís. Este año, el evento da un salto cualitativo: reunirá a cerca de 250 jóvenes esquiadores de 29 países, el número más alto de delegaciones en la historia del trofeo. Una cita que, para muchos, representa el primer gran paso en el mundo de la alta competición.

Y es que el Borrufa no es una carrera cualquiera. Es un trampolín hacia el futuro. Lo recordaba esta semana Alain Cabanes, secretario de Estado de Juventud y Deportes de Andorra: “Este es un evento deportivo especial, ya que da la posibilidad a los jóvenes esquiadores de formar parte de una competición internacional con más de 250 corredores. Justamente ayer presentábamos el equipo que nos representará en los Juegos Olímpicos de Invierno y algunos de estos deportistas habían hecho podios en el Borrufa hace unos años” .

La ceremonia de presentación, celebrada en el Auditorio MoraBanc de Andorra la Vella, reunió a diversas autoridades y figuras vinculadas al evento. Maria del Mar Coma, cónsul mayor del Comú de Ordino, expresó el vínculo especial que el territorio tiene con el trofeo: “Para el Comú de Ordino, el Trofeo Borrufa es mucho más que una prueba deportiva porque supone el debut en el mundo de la alta competición y la primera prueba internacional para muchos de nuestros jóvenes deportistas” .

Por su parte, el director de Comunicación y Marca de MoraBanc, Wiro Martin, quiso subrayar el compromiso de la entidad con este evento: “El Borrufa es una prueba integradora de todos estos conceptos y MoraBanc aporta lo que ofrece cada día en su actividad natural: hacer banca. Aportamos confianza para que el buen trabajo de la organización permita cada año una competición excelente” .

Este año, Ordino Arcalís ha preparado sus pistas para una programación intensa y cargada de emoción. El calendario arranca el lunes 26 con el eslalon U16 en la Portella del Mig y el gigante U14 en Les Canals. El martes 27 se invierten las categorías, mientras que el miércoles y jueves será el turno del supergigante, que regresa después de varias ediciones ausente gracias a las buenas condiciones de nieve, con hasta dos metros de acumulación. “Es una prueba que las delegaciones valoran mucho”, apuntó Israel Ramonet, director de la estación .

También el miércoles, ya bajo los focos y con el ambiente eléctrico que genera la competición nocturna, se disputará en Canaro el esperado National Team Event, una de las pruebas más espectaculares del programa. Y entre las novedades de esta edición, destacan el regreso del “hot seat” —el asiento reservado al líder provisional de cada manga, como en las Copas del Mundo— y la grabación en vídeo de cada descenso, que servirá a los técnicos para analizar, corregir y, por qué no, guardar como recuerdo inolvidable .

Pero si algo define al Trofeo Borrufa, además del esquí, es la convivencia. Cada edición es también una experiencia humana, una forma de introducir a los jóvenes corredores en el espíritu de la competición internacional: respeto, esfuerzo, amistad. El lunes se celebrará la ceremonia inaugural con el desfile de delegaciones por las calles de Ordino, y el martes por la noche tendrá lugar la cena de equipos. El jueves, tras la última manga, llegará la fiesta de clausura, con entrega de premios y emociones a flor de piel.

Francia, España, Países Bajos, Hungría, Mónaco, Italia —que regresa tras algunos años de ausencia—, y hasta Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda formarán parte del colorido mosaico de naciones presentes. Este año, además, se estrenan Bulgaria, Irán y Azerbaiyán, reflejo del creciente interés por el esquí base a nivel global.

Para seguir toda la acción, los resultados se actualizarán al minuto en la web oficial del trofeo y en la de la FAE, con cronómetro en directo desde la línea de meta. También habrá cobertura a través de redes sociales como Instagram y Facebook, donde se compartirán imágenes de competición y de los momentos más entrañables de la semana.

Porque el Borrufa es eso: competición, sí, pero también convivencia, primeras amistades internacionales, desafíos personales y la emoción pura de deslizarse hacia un sueño. Y todo eso, del 26 al 29 de enero, en el mejor escenario posible: la nieve de Ordino Arcalís.