La Triumph 24 de Saucony llega con una espuma nueva que promete transformar tus tiradas largas

Saucony presenta la Triumph 24 que no viene acompañada de un simple lavado de cara, sino de un cambio de material en el corazón de la zapatilla: la nueva espuma incrediLUX, un compuesto A-TPU de nueva generación que reemplaza al anterior PWRRUN+ y que redefine lo que se puede esperar de una rodadora de entrenamiento diario.

La tecnología detrás de incrediLUX es la que manda. Se trata de un poliuretano termoplástico avanzado procesado mediante inyección supercrítica de gas a alta presión, lo que genera una estructura celular interna homogénea capaz de absorber el impacto sin colapsar bajo esfuerzos continuados. En la práctica, esto se traduce en un 11% más de amortiguación respecto a la Triumph 23 y una reducción de peso de 0,4 onzas (unos 11 gramos), lo que sitúa el modelo masculino en talla 9 US en torno a los 250 gramos. Cifras que, para una zapatilla de alto stack, resultan llamativas.

El perfil de mediasuela es de 43 mm en el talón y 33 mm en el antepié, con un drop de 10 mm que mantiene la geometría clásica de la saga. La plataforma es generosa, pero la espuma incrediLUX evita que la sensación sea pesada o apagada: el retorno de energía es progresivo, suave, sin el rebote agresivo de las espumas de carbono.

Así lucen las nuevas Triumph 24 / SAUCONY

Para los corredores que acumulan muchos kilómetros semanales a ritmos cómodos, o que buscan una zapatilla para tiradas largas en las que la fatiga acaba pasando factura, esta combinación tiene mucho sentido.

La clave de A-TPU, la nueva espuma

Brian Moore, chief product officer de Saucony, lo resume así: "La nueva espuma A-TPU ofrece todavía más comodidad y absorción de impactos en un conjunto aún más ligero, proporcionando a los corredores una experiencia más fluida y lujosa tanto en tiradas largas como en entrenamientos diarios".

El resto de la zapatilla acompaña sin estridencias. La suela exterior XT-900 de caucho de carbono aporta tracción y durabilidad en las zonas de mayor desgaste, mientras que el upper de malla transpirable ha ganado en ligereza respecto a versiones anteriores. El ajuste es envolvente en el mediopié y más amplio en la puntera, con una caja de dedos que permite libertad de movimiento sin sacrificar sujeción. Algunos testers señalan que puede requerir un pequeño período de adaptación, algo habitual en zapatillas con alto volumen de espuma nueva.

La Saucony Triumph 24 está disponible a 190 euros en saucony.com y en tiendas especializadas seleccionadas, en versiones masculina y femenina.