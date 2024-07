“El triatlón ha evolucionado muchísimo y yo he conseguido evolucionar con él”

Gurutze Frades (Durango, 1981) es una triatleta que sabe lo que es saborear el triunfo en una prueba de larga distancia y, además, consiguió hacerlo en casa. El año pasado se puso por primera vez la txapela como campeona del IRONMAN Vitoria – Gasteiz (3,8 km de natación, 180 km en bicicleta y 42 km de carrera a pie). Una sensación que le gustaría repetir este domingo en un triatlón que reunirá cerca de 2.000 participantes en una ciudad que se vuelca para animar a todos los atletas.

Ya estamos a pocos días del IRONMAN de Vitoria – Gasteiz, ¿cómo afrontas este año la prueba?

Ya estoy en Vitoria, he entrenado muy bien y he empezado la puesta a punto y me encuentro bien. Será mi primer IRONMAN del año y estoy con ganas. Estoy muy contenta de que el IRONMAN Vitoria – Gasteiz se haya convertido en la prueba que es, un evento muy grande y muy importante donde van a venir rivales que son muy importantes. Y vengo del año pasado donde viví una experiencia brutal por haber hecho una competición super buena, de ganar y disfrutar un montón. Igualar eso es muy difícil, pero quiero hacer una gran competición este año.

¿Sientes más presión por el hecho de ser la vigente ganadora y llevar el dorsal con el número 1?

El año pasado ya sentía esta especie de presión de ser la favorita, porque venía con el dorsal número uno. Me lo tomé como algo gratificante, después de tantos años estar en esta situación lo quería disfrutar. Pero sin presiones, porque sé lo que es hacer un IRONMAN, miraré de hacer una carrera buenísima y lo que hagan las demás tampoco depende de mí. Soy super consciente de que pueden pasar muchas cosas durante tantas horas y lo difícil que es ganar. No me quiero quitar presión, siempre que corro un IRONMAN se viven muchos nervios por la dificultad de una carrera como esta. Va a ser mi vigésimo sexto IRONMAN y lo sigo viviendo con un respeto brutal. En esta ocasión todavía hay más nivel, vuelvo a ser una de las favoritas y lo sigo viviendo con esta incertidumbre que tiene una prueba de larga distancia.

El IRONMAN Vitoria-Gasteiz 2024 será el cuarto triatlón IRONMAN de distancia completa de las IRONMAN Pro Series y habrá un gran cartel de atletas profesionales. ¿Eres de las que miras a tus rivales o prefieres preparar tu carrera?

Sí, yo preparo mi carrera, pero me gusta saber quién viene, cómo son sus perfiles, cómo se va a desarrollar la prueba...Soy una gran seguidora de mis rivales y es una información muy poderosa saber quién está corriendo.

Una de las candidatas a la victoria final es la británica Kat Matthews...

Sí, creo que es la gran favorita a la victoria, es subcampeona del mundo de IRONMAN. Está a un nivel altísimo y sin duda creo que la favorita es ella. Estaremos seguramente detrás (ríe).

¿Estás siguiendo las pruebas del circuito de las IRONMAN Pro Series?

Es mi primer IRONMAN entero, pero ya he corrido dos IRONMAN 70.3 de las Pro Series, estuve en Estados Unidos y participé en el de California y en el Saint George, en Utah. Me hubiera gustado correr el de Hamburgo hace cinco semanas, que también era de este circuito, pero volví con alguna molestia de los Estados Unidos, así que lo descarté para preparar bien Vitoria. Pero estoy participando en este circuito.

¿Este circuito de las IRONMAN Pro Series os aporta un valor añadido a los profesionales?

Creo que IRONMAN ha dado un paso más adelante para sacar algo más atractivo y llamativo que puede dar más visibilidad a los deportistas. Ha invertido más dinero y al final creo que es positivo para el deporte, sin duda ha dado un paso más allá en darnos visibilidad, a las pruebas, creo que es positivo. Es algo exigente, porque al no hacer todas las pruebas te condiciona un poco el calendario, pero creo que es muy interesante.

Todo el mundo que ha participado en esta prueba en Vitoria-Gasteiz destaca, sobre todo, el ambiente y el calor de la gente, ¿es exagerado o es así?

En el País Vasco la gente se vuelca en la calle cuando hay una prueba deportiva y la carrera termina en el centro de la ciudad. Además, se suma que vienen los familiares de los participantes y se crea un ambiente super motivador que a la gente de fuera le gusta mucho.

Para alguien que desconozca lo que supone preparar un IRONMAN para una triatleta de élite, cuéntanos un poco tu plan de entrenamiento semanal...

Son muchas horas y muchas semanas. Ya llevo 30 semanas entrenando, he competido ya en los half y es una media de 25, 28 o 30 horas a la semana de entrenamiento. En mi caso suelo intercalar entrenamientos de altitud en Sierra Nevada y la verdad es que es mucha dedicación, de lunes a domingo, sobre todo en larga distancia la bicicleta se lleva muchas horas en la carga de la semana. El secreto es la constancia de entrenar cada día, tanto a nivel amateur como profesional.

Tu ya tienes plaza para competir en septiembre en el VinFast IRONMAN World Championship en Niza...

Sí, conseguí el slot el año pasado en el IRONMAN Cozumel en México, en noviembre. El objetivo será hacer una gran competición y me gustaría estar en el pódium. En 2023 fue una experiencia increíble y quiero luchar por estar ahí.

¿Por qué es tan especial esta prueba en Niza?

Es un escenario donde se reúnen todas las mejores y todas las deportistas lo preparan a consciencia y hacen una apuesta muy grande por llegar en su mejor estado de forma. Cuando todos se juntan con esta intensidad se crea un evento muy especial. La suma de todo lo hace especial y la ilusión que se genera en cada uno por prepararlo y llegar ahí es un gran esfuerzo y el día D lo hace muy grande.

Debutaste en una prueba IRONMAN en Barcelona en 2012. ¿Cómo ha evolucionado Gurutze Frades como triatleta desde entonces?

Ha sido una evolución progresiva, sigo evolucionando y me parece increíble. El deporte en sí ha evolucionado muchísimo y yo he conseguido evolucionar con él, ha subido muchísimo el nivel, la densidad de chicas a un alto nivel ha crecido y yo he seguido creciendo a nivel deportivo y de experiencia. Ahora soy una deportista madura, he conseguido construir una deportista de alto nivel y sigo rindiendo a un nivel elevado.

¿Qué tiene el triatlón como deporte que sea diferente del resto?

Por un lado, hace que por el hecho de ser tres deportes en uno lo hace más divertido. El triatlón te permite ir entrenando bastante al mezclar los deportes. Si que al final entrenas muchas horas y quizás una persona normal tenga mucho ajetreo, para aquí y para allá, pero creo que lo hace divertido y permite marcarte retos bonitos y que te enganchan, puedes viajar, estar muy en forma...es un deporte divertido que supone muchas horas, pero compensa.