Los tres suplementos imprescindibles para Rafa Nadal (40 años) tras su retirada como una leyenda del tenis

Rafa Nadal, ya con 40 años y retirado del tenis profesional, ha dejado claro que no va a abandonar el cuidado de su cuerpo ni su rutina activa. Aunque no sigue una dieta rígida, el extenista mantiene una suplementación constante que le ayuda a sentirse bien, recuperar mejor después del entrenamiento y proteger sus articulaciones después de tanto desgaste profesional.

Magnesio de alta absorción

Uno de los suplementos que Rafa Nadal destaca es el magnesio, en su versión de alta absorción. Lo utiliza principalmente para la recuperación y para sentirse mejor después de entrenar. El magnesio es un mineral esencial que ayuda a reducir el cansancio, mejorar la función muscular y apoyar la producción de energía.

Geles energéticos

Aunque ya no compite, Nadal continúa consumiendo geles energéticos antes y durante el entrenamiento. Estos geles le dan una sensación de energía y fuerza que le gusta mantener en su rutina actual. Están formulados con hidratos de carbono de rápida absorción que ayudan a mantener la glucosa en niveles adecuados para soportar el desgaste energético de esfuerzos intensos.

Rafa Nadal en 'Late Night with Seth Meyers' / YouTube

Producto para articulaciones

El tercer suplemento clave es el producto específico para articulaciones, que Nadal toma cada mañana. Está formulado con manganeso, cobre y vitamina C, ingredientes que contribuyen al mantenimiento de huesos, cartílagos y tejido conectivo. Ayuda a conservar la movilidad, apoyar la recuperación y cuidar el bienestar articular, algo fundamental para alguien que ha pasado años compitiendo en el tenis de alto nivel.

Su filosofía de suplementación

Rafa Nadal ha explicado que nunca fue muy riguroso con la dieta, pero siempre ha tomado suplementos. Su enfoque es sencillo: prioriza una dieta rica en proteínas, combina actividad física regular con trabajo de fuerza y cardio, y complementa su rutina con estos tres suplementos esenciales.

Así que podemos entender, de una leyenda de la talla de Rafa Nadal, que el rendimiento no es solo entrenar, sino también cuidar el cuerpo, la mente y la recuperación a largo plazo. Él lo hace con la ayuda de estos tres suplementos, incluso después de su retirada.