ENTRENAMIENTO
Los tres suplementos imprescindibles para Rafa Nadal (40 años) tras su retirada como una leyenda del tenis
Estos son los suplementos que Rafa Nadal sigue tomando incluso después de haberse retirado del tenis profesional.
Rafa Nadal, ya con 40 años y retirado del tenis profesional, ha dejado claro que no va a abandonar el cuidado de su cuerpo ni su rutina activa. Aunque no sigue una dieta rígida, el extenista mantiene una suplementación constante que le ayuda a sentirse bien, recuperar mejor después del entrenamiento y proteger sus articulaciones después de tanto desgaste profesional.
Magnesio de alta absorción
Uno de los suplementos que Rafa Nadal destaca es el magnesio, en su versión de alta absorción. Lo utiliza principalmente para la recuperación y para sentirse mejor después de entrenar. El magnesio es un mineral esencial que ayuda a reducir el cansancio, mejorar la función muscular y apoyar la producción de energía.
Geles energéticos
Aunque ya no compite, Nadal continúa consumiendo geles energéticos antes y durante el entrenamiento. Estos geles le dan una sensación de energía y fuerza que le gusta mantener en su rutina actual. Están formulados con hidratos de carbono de rápida absorción que ayudan a mantener la glucosa en niveles adecuados para soportar el desgaste energético de esfuerzos intensos.
Producto para articulaciones
El tercer suplemento clave es el producto específico para articulaciones, que Nadal toma cada mañana. Está formulado con manganeso, cobre y vitamina C, ingredientes que contribuyen al mantenimiento de huesos, cartílagos y tejido conectivo. Ayuda a conservar la movilidad, apoyar la recuperación y cuidar el bienestar articular, algo fundamental para alguien que ha pasado años compitiendo en el tenis de alto nivel.
Su filosofía de suplementación
Rafa Nadal ha explicado que nunca fue muy riguroso con la dieta, pero siempre ha tomado suplementos. Su enfoque es sencillo: prioriza una dieta rica en proteínas, combina actividad física regular con trabajo de fuerza y cardio, y complementa su rutina con estos tres suplementos esenciales.
Así que podemos entender, de una leyenda de la talla de Rafa Nadal, que el rendimiento no es solo entrenar, sino también cuidar el cuerpo, la mente y la recuperación a largo plazo. Él lo hace con la ayuda de estos tres suplementos, incluso después de su retirada.
- El primer fichaje de Mourinho puede ser explosivo... ¡Pepe!
- Ter Stegen dispara los rumores con su destino por vacaciones
- El agente de Julián Álvarez desmiente que el Real Madrid le haya contactado
- El Barça, preocupado por Lamine Yamal
- El Mundial se rompe antes de empezar: todas las bajas y dudas de última hora
- Juanma Rodríguez, muy crítico tras las elecciones del Real Madrid: 'No lo entiendo
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal marca la hora hasta la que se puede hacer ruido por la mañana
- Unanimidad en Portugal con el futuro de Bernardo Silva