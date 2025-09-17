La travesía más dura de Kilian Jornet: 1.315 km, 38 cuatromiles y 53.000 metros de desnivel positivo

Kilian Jornet afronta en Estados Unidos uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: States of Elevation. Un desafío que combina resistencia extrema, alta montaña y ciclismo en las legendarias cordilleras de Colorado, con la meta de enlazar algunas de las rutas más icónicas del estado y encadenar decenas de cumbres por encima de los 4.200 metros (conocidos como 14ers).

En los últimos días, el corredor catalán ha completado la octava etapa del reto en la cadena montañosa de Sangre de Cristo, tras coronar Pikes Peak de madrugada y pedalear durante 151 kilómetros de gravel hasta el inicio del siguiente bloque. Las condiciones meteorológicas marcaron el rumbo: primero una pausa estratégica en su furgoneta mientras el viento y la lluvia arreciaban, y después un intento nocturno hacia Humboldt Peak que acabó frustrado por tormentas y nieve.

Lejos de rendirse, Kilian regresó al día siguiente para afrontar uno de los tramos más espectaculares del proyecto: la Crestone Traverse, una travesía técnica que incluye cumbres tan míticas como Crestone Needle, Crestone Peak, Kit Carson y Challenger Point.

En total, una jornada de casi 17 horas de esfuerzo continuo por terreno nevado, con 57 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado. "Es el tipo de terreno que me gusta: muy técnico, con trepadas en roca y un nivel de exigencia altísimo", explicó Jornet tras completar la etapa.

El cierre de la jornada llegó con un nuevo tramo de ciclismo: 75 kilómetros hasta el siguiente trailhead, enlazando así más de 20 horas de actividad entre la bici y la montaña. El propio Jornet reconoció que fue “una de sus rutas favoritas” dentro del proyecto por la variedad y dureza del terreno.

Balance acumulado del reto de Kilian en USA

Hasta el momento, States of Elevation deja cifras que impresionan incluso en alguien acostumbrado a romper barreras como Kilian Jornet:

Distancia total recorrida : 1.315 kilómetros

: 1.315 kilómetros Duración acumulada : 183 horas y 46 minutos de actividad

: 183 horas y 46 minutos de actividad Desnivel positivo : 53.790 metros

: 53.790 metros Cumbres ascendidas: 38 montañas de más de 4.200 metros

Estas cifras confirman que el reto se encuentra ya en una fase decisiva, con Jornet encadenando jornadas maratonianas de más de 20 horas de esfuerzo, a menudo bajo tormentas, nieve y viento. Su capacidad de adaptación, combinada con la experiencia acumulada en años de proyectos extremos en el Himalaya o en los Alpes, está siendo clave para mantener el avance en condiciones tan exigentes.

El proyecto States of Elevation consiste en explorar sus propios límites en entornos naturales de altísima exigencia, donde la logística, la meteorología y la resistencia física se entrelazan. Y, de momento, el balance no deja lugar a dudas: Kilian está logrando escribir otro capítulo inolvidable en la historia del trail running y el alpinismo contemporáneo.