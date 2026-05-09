Transvulcania adidas 2026 hace historia: ocho récords en una edición que ya es la mejor de todos los tiempos

La Palma ha vivido este fin de semana algo que difícilmente se va a repetir. La Transvulcania adidas 2026 ha reescrito su propia historia con ocho récords en sus distancias competitivas, dos de ellos caídos el jueves en el Kilómetro Vertical y seis más en un sábado que ya tiene nombre propio en los anales del trail running mundial. Una edición que no tiene comparación.

La Ultramaratón, la prueba reina de los 73 kilómetros y 4.350 metros de desnivel entre el Faro de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane, protagonizó el momento más impactante del día. David Sinclair entró en meta con un tiempo de 6h 32:24, 19 minutos por debajo del registro histórico que Luis Alberto Hernando llevaba defendiendo desde 2015. Una marca que muchos en el mundo del trail consideraban prácticamente intocable. El norteamericano lideró con autoridad desde el tramo final antes de la Torre de El Time y ya no miró hacia atrás.

Detrás de él, Peter Engdahl fue segundo con 6h 41:19 y Nadir Maguet completó el podio con 6h 42:31. Y lo más llamativo: los seis primeros clasificados masculinos superaron el antiguo récord, algo que no tiene precedentes en la historia de la carrera palmera.

Sinclair, en el centro del podio de la Ultra / TRANSVULCANIA

En la categoría femenina, Blandine L’Hirondel protagonizó una carrera de montaña rusa que acabó con su nombre en lo más alto.

La francesa del equipo Kiprun lideró la prueba desde el principio, cedió el mando ante Lucy Bartholomew en el tramo intermedio, lo recuperó en la bajada superando varias caídas y ya no lo soltó. Su tiempo de 7h 43:47 fue el sexto récord del día.

La australiana Bartholomew fue segunda con 7h 49:26 y Emelie Forsberg completó un podio de lujo con 8h 14:40, once años después de su última victoria en La Palma y con apenas cuatro semanas de rodaje real en las piernas tras meses de lesión.

Anguita e Ikram, reyes del maratón

La jornada dio para mucho más. En la Maratón, Fran Anguita repitió victoria con un tiempo récord de 3h 39:03 demostrando una paciencia táctica impecable en la ascensión antes de soltar las piernas en la bajada. En la categoría femenina, Ikram Rharsalla fue una apisonadora desde la mitad del recorrido y paró el crono en 4h 12:53, nuevo récord absoluto de la prueba, con 4:50 de ventaja sobre Julia Font.

Ikram celebrando su exhibición en meta / TRANSVULCANIA

La Media Maratón tampoco se quedó atrás. Philemon Kiriago ganó con 2h 07:43, nuevo récord, en una carrera donde los kenianos impusieron un ritmo demoledor desde el primer metro. En femenina, Ruth Gitonga se llevó la prueba con 2h 22:50 con 2:50 minutos de ventaja sobre su compatriota Joyce Njeru.

Ocho récords. Un único fin de semana. La Transvulcania adidas 2026 ya es, sin discusión, la mejor edición de su historia y una de las jornadas más extraordinarias que ha dado el trail running a nivel mundial.