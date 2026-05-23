Transvulcania abre inscripciones para 2027 tras pulverizar los ocho récords de su historia

Pocas carreras de montaña pueden presumir de cerrar una edición con todos sus récords por el suelo. Transvulcania adidas lo hizo el pasado 9 de mayo y ya ha abierto las inscripciones para 2027, que se celebrará del 6 al 8 de mayo en La Palma. La organización no ha esperado: sabe lo que viene y ha activado el proceso de registro antes de que la euforia del último fin de semana se enfríe.

La edición que acaba de terminar entró directamente en los libros de historia del trail running mundial. Los ocho récords de las ocho modalidades competitivas cayeron en una misma celebración, algo sin precedentes en una prueba de este nivel. David Sinclair y Blandine L'Hirondel protagonizaron los tiempos más llamativos en la Ultramaratón, los icónicos 73 kilómetros que conectan el Faro de Fuencaliente con Los Llanos de Aridane, pero el impacto se extendió desde el Kilómetro Vertical hasta el resto de distancias.

No es casualidad que la demanda ya se anticipe como la más alta de la historia de la prueba. En la pasada edición hubo más de 1.000 corredores en lista de espera. Para 2027, la organización advierte que el ritmo de registro será "todavía más intenso". Miriam Perestelo, consejera delegada de Sodepal, lo deja claro: "Recomendamos a los atletas formalizar cuanto antes su dorsal a través de la web oficial".

La carrera espera recibir a corredores de más de cincuenta nacionalidades, algo que refuerza su condición de referente internacional del circuito de trail. El consejero de Deportes, Yurguen Hernández, lo resume así: "Cuando caen ocho récords en una misma edición no estamos ante una casualidad, estamos ante la confirmación de que Transvulcania es hoy un laboratorio del máximo rendimiento mundial".

Más allá de la élite, la prueba mantiene su apuesta por la inclusividad con las modalidades Joëlette y Desafío, que en esta ocasión esperan crecer en participación. La modalidad Kids-Junior también estará presente, aunque sus inscripciones abrirán en fechas más cercanas al evento.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, no oculta el orgullo institucional: "Lo vivido hace apenas unas semanas en nuestros senderos ha sido una declaración al mundo. Los ocho récords pulverizados son la mejor carta de presentación para una edición de 2027 que va a situar de nuevo a la Isla Bonita en el mapa deportivo internacional".

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de la carrera. Dado el historial de agotamiento rápido de dorsales y el ambiente post-récords, quien tenga Transvulcania en el radar haría bien en no esperar demasiado.