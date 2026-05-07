La Transvulcania 2026 echa a andar con récord de inscritos y lista de espera histórica

La Transvulcania adidas 2026 ya está en marcha. La prueba más emblemática de La Palma oficializ ste miércoles el inicio de su decimosexta edición con un acto de presentación celebrado en el marco de la Feria Deportiva Insular Sport Experience, el espacio que durante estos días concentra la recogida de dorsales, la actividad comercial, las exhibiciones deportivas y el ambiente previo de carrera.

La organización volvió a colgar el cartel de completo con más de 3.000 corredores inscritos, las plazas agotadas tres meses antes de la prueba y una lista de espera que, según destacó el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, alcanzó los 1.600 deportistas. Un dato que el propio Rodríguez vinculó directamente al “prestigio de esta prueba” y al momento de “salud increíble” que atraviesa la Transvulcania.

En la presentación estuvieron presentes representantes institucionales del Cabildo, los ayuntamientos implicados, el Gobierno de Canarias, la World Mountain Running Association y adidas, además de una amplia representación de atletas de la marca, con nombres como Luis Alberto Hernando, Pablo Villa, Daniel Osanz, Kimi Schreiber y Ezequiel Pauluzak. La puesta de largo sirvió para subrayar el peso deportivo, social y económico de una cita que ya no se entiende únicamente como una carrera, sino como un acontecimiento transversal para la isla.

Imagen de los parlamentos de las autoridades / TRANSVULCANIA

Sergio Rodríguez puso el acento en el esfuerzo del equipo de Sodepal y del área de Deportes del Cabildo para sacar adelante una edición que definió como “la Transvulcania de los récords”. También quiso remarcar uno de los elementos que, a su juicio, hacen diferente a la prueba: el papel de los palmeros y “ese cariño” que la isla transmite a los corredores, un sentimiento que, dijo, se ha recuperado y del que se siente “especialmente orgulloso”.

La consejera Miriam Perestelo insistió en la necesidad de “poner en valor” el trabajo de técnicos, ayuntamientos, voluntarios, clubes de trail y todas las personas que hacen posible la prueba. Además, destacó que la Transvulcania representa para La Palma mucho más que una cita deportiva: es también un motor social y económico, con un impacto indirecto sobre distintas industrias de la isla y una dimensión que debe entenderse como una “inversión”.

Desde adidas, Bárbara Scheithauer recalcó que la Transvulcania “está fija en el calendario de los corredores de montaña” y que para la compañía es una carrera “muy especial”, marcada por la atmósfera y las vibraciones que se viven en La Palma. Una implicación que se refleja también en la presencia de varios atletas de la marca durante la presentación oficial.

La actividad competitiva arrancará este jueves a las 17:00 horas con el Kilómetro Vertical, una prueba explosiva que partirá desde el Puerto de Tazacorte y finalizará en la Torre de El Time. El gran bloque llegará el sábado 9 de mayo, con la disputa de la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón, tres distancias que volverán a medir a los corredores con los desniveles, los volcanes y los cambios de terreno que han convertido a la Transvulcania en una de las grandes referencias internacionales de la montaña.