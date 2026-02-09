Transvulcania hace historia en 2026: plazas agotadas en tiempo récord y salto mundial

La Transvulcania ha cerrado inscripciones en todas sus modalidades competitivas clásicas y, por primera vez en su historia, más de 3.000 plazas agotadas con tres meses de antelación.

La 16ª edición, prevista para 2026, cuelga el cartel de "completo" a ritmo de récord y confirma que el "gigante" de la Isla Bonita ha recuperado ese estatus de carrera deseada para la élite y para el corredor popular.

El aluvión de dorsales llega desde más de 50 países, una marea que quiere volver a pisar la columna vertebral de La Palma, desde la salida en Fuencaliente hasta la llegada en Los Llanos de Aridane, en un recorrido que combina dureza técnica y un paisaje espectacular.

Debut en la WMRA

Además, la edición de 2026 marca el debut de Transvulcania adidas en la WMRA World Mountain Running Cup, con la Media Maratón y la Subida Vertical integradas en la Copa del Mundo de la WMRA, organismo reconocido por World Athletics. Traducido al idioma del corredor: La Palma entra en el radar competitivo del atletismo de montaña de élite en categorías Long Distance y Uphill.

Desde la organización se interpreta como un paso dentro de una estrategia de largo recorrido. La hoja de ruta del Cabildo de La Palma y SODEPAL apunta a posicionar la isla como candidata a albergar en el futuro un gran campeonato.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de SODEPAL, Miriam Perestelo, lo resumió con una frase que explica el contexto: "Estamos viviendo un momento histórico para la Transvulcania adidas... es la prueba irrefutable de que la prueba ha recuperado su alma y su posición como el gran referente del trail running mundial".

Organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de SODEPAL, y con el apoyo de instituciones y marcas como adidas y diversos patrocinadores, Transvulcania ya ha colgado en febrero: "completo".