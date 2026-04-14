Transvulcania 2026 cambia las normas: la carrera contará por primera vez con keniatas élite en La Palma

La Transvulcania 2026 ha dado un paso de gran calado en su proyección internacional. Por primera vez en su historia, la carrera de La Palma contará con la presencia de una destacada representación del atletismo keniano, un movimiento que eleva el nivel competitivo y mediático de la prueba de trail running.

El desembarco africano, con siete atletas de primer nivel, apunta directamente a dos escenarios de máximo interés: la Classic (24 kilómetros) y el Uphill, este último integrado en la Copa del Mundo WMRA.

El nombre que más peso concentra en esta expedición es el de Joyce Muthoni Njeru, una de las corredoras más dominantes del panorama internacional. La atleta keniana, enrolada en el equipo NNormal, llega a La Palma con el aval de ser la número 1 del ranking WMRA, además de haber conquistado tres Copas del Mundo consecutivas entre 2021 y 2023. A eso suma la Golden Trail World Series 2024, un palmarés que la sitúa como una referencia absoluta de la montaña y que la convierte en uno de los grandes reclamos de esta edición.

Junto a ella aterrizará el potente bloque de Run2gether, una estructura muy respetada en el circuito por su rendimiento en pruebas alpinas y competiciones WMRA, pero también por su dimensión social. El proyecto, con base en Kiambogo, va mucho más allá del rendimiento deportivo: utiliza los premios obtenidos en Europa para financiar infraestructuras, educación y oportunidades en sus comunidades de origen.

Kiriago, un habitual de las GTWS

En ese grupo sobresale con fuerza Philemon Kiriago, seguramente el nombre más impactante del cartel masculino. Sus credenciales intimidan: doble campeón del mundo, ganador por dos veces de la mítica Sierre-Zinal y protagonista de uno de los duelos más recordados del trail moderno frente a Kilian Jornet.

Philaries Eruto Kisang, doble vencedora en Sierre-Zinal, aparece como una de las grandes favoritas para el Uphill por su capacidad de escalada. Richard Omaya Atuya, ganador de la Copa del Mundo WMRA 2025, llega con la etiqueta de corredor total en media distancia. Ruth Gitonga Mwikahi, actual subcampeona del mundo, aporta regularidad y velocidad en un momento de plena madurez competitiva.

La llegada de Kenia no es un simple refuerzo de cartel. Es una señal clara de que Transvulcania adidas 2026 sigue creciendo y quiere jugar en la primera línea mundial. La Palma ya no solo atrae a las grandes figuras europeas y americanas. Ahora también seduce al talento más competitivo de África Oriental.