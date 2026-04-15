El TransPerfect Mountain Challenge celebra su novena edición el 26 de abril a beneficio de AFANOC

TransPerfect, la compañía líder a nivel mundial en servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas, reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer infantil con la celebración de la novena edición del TransPerfect Mountain Challenge, el evento solidario a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya (AFANOC), que tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Un año más, el evento combinará deporte y solidaridad en una jornada abierta a todos los públicos. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de la página web oficial del TransPerfect Mountain Challenge. Debido a las restricciones derivadas del protocolo de la gripe porcina en el Parque Natural de Collserola, la organización ha adaptado el formato deportivo de esta edición.

Así, la tradicional prueba de trail running se transformará en un recorrido diseñado para correr o caminar por un entorno semi-urbano, que mantiene intacto el espíritu solidario y participativo del evento.

Por su parte, la prueba de orientación se celebrará en el entorno de Mundet y Montbau, con el campus universitario abierto para la ocasión, ofreciendo un circuito dinámico y accesible tanto para personas expertas como para familias y quienes deseen iniciarse en esta disciplina.

Además, los recorridos deportivos pasarán por delante de La Casa dels Xuklis, el hogar de acogida donde las familias que reciben el apoyo de AFANOC residen mientras dura el tratamiento hospitalario de sus hijos e hijas. Este punto del circuito permitirá visibilizar de forma directa el impacto real de la recaudación y reforzar el vínculo entre deporte y solidaridad.

También habrá música en directo

La jornada se completará con música en directo, propuestas gastronómicas para todos los asistentes y la ya consolidada prueba de ciclismo en pista, que volverá a celebrarse tras debutar el año pasado. En esta edición participarán también los siguientes grupos musicales: The Dive, Xavier Canelles, Rien Affair y DJ Marcel. De nuevo reafirman su compromiso con la causa entidades como Refruiting, Illy, Efebé, Protella, Reboot Bruc, Club Orientació Catalunya, La Nova Fita, Impact Impresión, BPM custom socks, Solucions Socials Sostenibles, TransPerfect Club Atlètic TMB, Batucada Chipirones y Movement Lab BCN.

"Cada año buscamos la manera de innovar manteniendo la esencia del TransPerfect Mountain Challenge. Lo fundamental es seguir apoyando a AFANOC y a las familias que se alojan en La Casa dels Xuklis. Que los participantes vean el proyecto de cerca durante las pruebas es una forma muy especial de recordar por qué corremos", destacó Aitor Medrano, director de RSC de TransPerfect.

Un compromiso que se consolida año tras año

En 2025, el proyecto anual del TransPerfect Mountain Challenge logró recaudar 81.284 euros, destinados íntegramente a AFANOC gracias a las más de 20 iniciativas que se llevaron a cabo.

Desde sus inicios en 2018, el proyecto solidario ha alcanzado una recaudación total de más de 400.000 euros, fondos que se han destinado principalmente a La Casa dels Xuklis, que ofrece alojamiento y apoyo integral a las familias de niños y niñas con cáncer.

Noticias relacionadas

El evento se ha consolidado como una de las citas solidarias de referencia en Barcelona, reuniendo en sus últimas ediciones a cientos de participantes y contando con el apoyo de empresas, clubes deportivos y voluntarios comprometidos con la causa.