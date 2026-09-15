La Transgrancanaria multiplica por cinco su valor mediático en solo dos años

The North Face Transgrancanaria 2026 ha alcanzado un valor publicitario equivalente de 60,87 millones de euros, según el estudio de repercusión mediática realizado por AConecta Comunicación. La cifra multiplica por más de cinco el valor registrado en 2024, cuando el impacto publicitario equivalente se situó en 11,58 millones de euros.

El informe, elaborado a partir de la monitorización de medios y redes sociales entre el 1 de enero y el 15 de abril, contabilizó 3.078 menciones de la prueba. Del valor total, más de 8 millones de euros corresponden a medios convencionales, mientras que más de 52 millones proceden de las redes sociales, principal canal de difusión de la carrera. Los datos se presentaron en la sede de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.

El consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, destacó la dimensión turística y territorial de la prueba, que reunió en su última edición a corredores de 68 nacionalidades, con un 44% de participación extranjera. "No somos nosotros diciéndole a alguien: 'Ven a Gran Canaria'. Son los propios corredores, periodistas, fotógrafos y creadores de contenido quienes nos cuentan su experiencia", explicó.

Los resultados mediáticos tienen además traducción económica directa. Según los datos presentados, 15.078 turistas directos, entre participantes y acompañantes, generaron 90.468 pernoctaciones y una inyección de 7.539.000 euros en el sector del alojamiento. "Esto no son solamente likes. Es economía, es empleo, son camas ocupadas, restaurantes y comercios", subrayó Álamo.

El director de la carrera, Carlos González, situó los resultados como fruto del trabajo conjunto de todos los agentes implicados: instituciones, voluntarios, población local y corredores. Recordó además que la Transgrancanaria fue el primer evento en formar parte del Registro Canario de Huella de Carbono, impulsado por el Gobierno de Canarias, y marcó dos objetivos de futuro: maximizar la calidad del evento y minimizar su impacto sobre el territorio.

La presentación sirvió también para poner en valor la capacidad de la prueba para proyectar los distintos municipios de la isla. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó la incorporación del norte al recorrido, mientras que representantes de Teror, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana subrayaron el escaparate internacional que supone acoger tramos y llegadas de la carrera.

El estudio, presentado por Marta Thomás, de AConecta Comunicación, destaca que Instagram concentra más del 98% del valor generado en redes sociales, impulsado por la colaboración con creadores de contenido y deportistas, mientras que la prensa digital acumula más del 92% del valor en medios convencionales. El propio informe advierte de que ningún sistema monitoriza el 100% del ecosistema mediático y de que los datos corresponden exclusivamente al periodo analizado.