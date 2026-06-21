La Transgrancanaria estrena formato: cuatro días de carrera por el corazón de Gran Canaria

The North Face Transgrancanaria suma un capítulo nuevo a su historia. La organización ha confirmado la creación de Stages, una modalidad por etapas que permitirá a los corredores recorrer algunos de los rincones más representativos de Gran Canaria a lo largo de cuatro jornadas de trail running. El estreno será en la edición de 2027.

El formato arrancará el martes 23 de febrero con la Open Agáldar (21,4 km), una carrera rápida y de perfil descendente que recorrerá el municipio de Gáldar desde las medianías hasta el casco histórico.

Al día siguiente, miércoles 24, llegará uno de los platos fuertes: el KV El Gigante (5,5 km), una vertical exigente con más de 1.000 metros de desnivel positivo entre el Valle de Agaete y las cumbres de Tamadaba.

La Transgrancanaria piensa en 2027 / Carlos Diaz-Recio

La tercera etapa se disputará el jueves 25 de febrero con la Promo (12 km), un recorrido técnico entre Artenara y Tejeda que atraviesa algunos de los senderos más espectaculares de la Caldera de Tejeda. El cierre llegará el sábado 27 con la Advanced (81,8 km), una de las pruebas más reconocidas del calendario de la Transgrancanaria, que une Teror con Maspalomas y acumula más de 4.000 metros de desnivel positivo.

La Transgrancanaria, del 22 al 28 de agosto

Con esta novedad, el evento amplía su duración a toda una semana. Comenzará el lunes 22 de febrero con la apertura de la Trail Zone en Expomeloneras y se cerrará el domingo 28 con la entrega de premios en el mismo recinto.

Las inscripciones se abrirán el 1 de julio, con una oferta flash de 48 horas que incluirá precios reducidos en todas las modalidades y un descuento adicional para los corredores residentes en Canarias.

El director de la prueba, Carlos González, ha explicado el sentido de esta apuesta: "el lanzamiento de la modalidad Stages supone un paso adelante en nuestra forma de entender el trail running. Queremos ofrecer una experiencia que vaya más allá de una sola carrera, donde el corredor pueda vivir la evolución del paisaje, del esfuerzo y de la emoción a lo largo de varios días en Gran Canaria".

González ha detallado el espíritu de cada jornada: "Cada etapa está diseñada para mostrar una cara distinta de la isla: desde la velocidad de Gáldar hasta la verticalidad del KV El Gigante, pasando por la magia de la Caldera de Tejeda y culminando con una de las grandes ultras del calendario internacional". Y ha añadido: "Es, en esencia, una forma de vivir la The North Face Transgrancanaria de manera más profunda y completa".

El director se ha mostrado convencido del potencial de esta nueva propuesta: "Estamos convencidos de que Stages atraerá a corredores que buscan algo más que una carrera: una experiencia deportiva y humana inolvidable".